Deutsche Anleihen
Leichte Kursgewinne
- Kurse deutscher Staatsanleihen leicht gestiegen.
- Euro-Bund-Future bei 128,82 Punkten, +0,10%.
- US-Inflationsdaten am Freitag im Fokus der Anleger.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag leicht zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,10 Prozent auf 128,82 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,81 Prozent.
Aus Deutschland und der Eurozone kamen kaum Impulse für den Anleihemarkt. In den USA waren die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche zwar gesunken. Analysten hatten jedoch einen deutlicheren Rückgang erwartet. Am Mittwoch hatte der überraschend starke US-Arbeitsmarktbericht für Januar die Zinssenkungserwartungen in den USA noch gedämpft. Die Auswirkungen auf den deutschen Anleihemarkt hielten sich jedoch in Grenzen. Die Rentenmärkte zeigten sich angesichts eher belastender Konjunkturdaten überraschend robust, schrieb Analyst Christian Lenk von der DZ Bank.
Anleger blicken auf den Freitag. Dann werden Inflationsdaten aus den USA erwartet, die ebenfalls Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der Notenbank Fed liefern dürften. Analysten erwarten im Januar einen Rückgang der Teuerung im Jahresvergleich auf 2,5 Prozent. Damit würde sich die Inflation der Zielmarke der US-Währungshüter von 2 Prozent annähern./jsl/he
Aus fundamentaler Sicht (und der des gesunden Menschenverstandes) müßte man jede noch so kleine Erholung scharf auf der kurzen Seite angehen. Aber der exzessive Wahnsinn, der die Renditen in den negativen Bereich und den BuFu haben, zeigen eben, dass die Anleihen bzw. ausserhalb der Vernunftssphäre agieren.