    Frosta steigert Umsatz - Gewinn sinkt

    Für Sie zusammengefasst
    • Frosta spart nicht an Qualität trotz hoher Kosten.
    • Umsatz 2025 steigt auf 682 Millionen Euro.
    • Gewinn sinkt von 42 auf 37 Millionen Euro.
    (Im letzten Absatz wurden im dritten Satz hinter "Zutaten" die Worte "die Vorstandsmitglieder" gestrichen. Der Vorstand wurde im Satz doppelt genannt.)

    BREMERHAVEN (dpa-AFX) - Trotz steigender Materialkosten will der Tiefkühlkosthersteller Frosta aus Bremerhaven nicht an der Qualität sparen - auch wenn das auf Kosten des Gewinns geht. "Wir befinden uns in einem schwierigen Markt. Es gibt immer Dinge, die man einsparen kann - genau das wollen wir nicht", sagte Vorstandschef Felix Ahlers.

    Bei der Kundschaft kommt der Kurs Unternehmensangaben zufolge gut an. Die Marke Frosta sei 2025 deutlich stärker gewachsen als der Markt. "Inzwischen sind unter den zehn meistverkauften Tiefkühlgerichten in Deutschland neun Frosta-Gerichte", sagte Ahlers.

    Als Beispiel für das Qualitätsthema nannte Marketingvorstand Hinnerk Ehlers den italienischen Hartkäse Pecorino. Dieser werde bei Frosta in Form ganzer Laibe verwendet, obwohl sie viermal so teuer seien wie industrieller Schmelzkäse.

    Die Konzernzahlen bilden den Frosta-Kurs entsprechend ab: Der Umsatz kletterte 2025 um knapp sieben Prozent auf 682 Millionen Euro. Zugleich schrumpfte der Gewinn, von 42 auf 37 Millionen Euro. Als Gründe nannte der Vorstand neben den Kosten für Zutaten unter anderem Material- und Personalkosten. Für 2026 erwartet der Vorstand ein Umsatzwachstum von 4 bis 9 Prozent und einen Konzernjahresüberschuss zwischen 4 und 8 Prozent./bro/DP/jha






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
