DAX kann 25 200 Punkte nicht halten – Siemens zieht dank KI an SAP vorbei

Die im Vorfeld hohe Skepsis der Analysten und Investoren gegenüber der operativen Geschäftsentwicklung in München wurde heute sprichwörtlich pulverisiert. Dabei profitiert Siemens genau von dem, was SAP in den vergangenen Monaten die entsprechende Marktkapitalisierung gekostet hat: von der Disruption durch Künstliche Intelligenz. Was den Gesamtmarkt angeht, muss sich in den kommenden Tagen zeigen, ob aus der heutigen Bewegung ein nachhaltiger Sprung des DAX über die psychologische Kursmarke von 25 000 Punkten wird. Dann würden auch wieder neue Rekorde in den Bereich des Möglichen rücken.

In diesem Zuge gab es einen Wechsel an der Spitze der Liste der wertvollsten börsennotierten deutschen Unternehmen. Der Industrie- und Technologiekonzern Siemens hat nach seinen Quartalszahlen den Softwarekonzern SAP überholt und ist im Hinblick auf die Gewichtung wieder die Nummer eins im deutschen Leitindex.

Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA fielen mit 227 000 leicht höher als die erwarteten 222 000 Anträge aus. Damit setzt sich der Abwärtstrend am US-Arbeitsmarkt fort. Für Zinssenkungsfantasien ist allerdings noch kein Platz. Erst wenn sich weitere konjunkturelle Abschwächungstendenzen in den USA zeigen, sollte dieses Thema wieder akut werden. Was die Immobilienverkäufe in den USA angeht, ist zumindest wieder etwas mehr Spielraum in dieser Richtung entstanden. Dies waren im Januar leicht schwächer als von den Ökonomen erwartet.

