DocCheck: Vorläufige Geschäftszahlen 2025 – Was Sie jetzt wissen müssen
Die DocCheck Gruppe blickt auf ein wachstumsstarkes Jahr 2025 und gibt einen optimistischen Ausblick – trotz rückläufiger Liquidität und unsicherer Ergebniskennzahlen je Aktie.
- Die DocCheck Gruppe erwartet für das Geschäftsjahr 2025 Umsatzerlöse zwischen 55,1 und 55,4 Millionen Euro, im Vergleich zu 53,8 Millionen Euro im Vorjahr.
- Das voraussichtliche EBIT für 2025 liegt zwischen 7,8 und 8,1 Millionen Euro, was eine Steigerung im Vergleich zu 6,6 Millionen Euro im Vorjahr darstellt.
- Die positive Entwicklung des EBIT ist auf einen über den Erwartungen liegenden Geschäftsverlauf im vierten Quartal 2025 zurückzuführen.
- Zum Jahresende 2025 betrugen die liquiden Mittel des Konzerns 14,5 Millionen Euro, im Vergleich zu 17,0 Millionen Euro im Vorjahr.
- Zum Ergebnis pro Aktie kann derzeit keine Aussage getroffen werden, da die erforderlichen Berechnungen noch ausstehen.
- Für 2026 erwartet die Gesellschaft eine organische Entwicklung in einem herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfeld.
Der Kurs von DocCheck lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,55 % im
Minus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 13,500EUR das entspricht einem Plus von +0,75 % seit der Veröffentlichung.
-3,62 %
+7,94 %
+7,94 %
+13,33 %
+40,93 %
+1,49 %
-53,74 %
+442,86 %
