    C.H.Robinson Worldwide Aktie leidet unter Verkäufen - 12.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die C.H.Robinson Worldwide Aktie bisher Verluste von -18,13 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der C.H.Robinson Worldwide Aktie.

    Foto: Tang Yi - picture alliance / Xinhua News Agency

    C.H. Robinson Worldwide ist ein führender Logistikdienstleister, der sich auf Frachtvermittlung und Transportmanagement spezialisiert hat. Mit einer starken Marktstellung in Nordamerika und Europa konkurriert es mit XPO Logistics und Kuehne + Nagel. Das Unternehmen zeichnet sich durch ein breites Netzwerk und innovative Technologien aus.

    C.H.Robinson Worldwide Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 12.02.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die C.H.Robinson Worldwide Aktie. Sie fällt um -18,13 % auf 135,50. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von C.H.Robinson Worldwide in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +26,05 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche ist die C.H.Robinson Worldwide Aktie damit um -22,32 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,62 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die C.H.Robinson Worldwide um -6,12 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,54 % geändert.

    C.H.Robinson Worldwide Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -22,32 %
    1 Monat -10,62 %
    3 Monate +26,05 %
    1 Jahr +70,91 %

    Informationen zur C.H.Robinson Worldwide Aktie

    Es gibt 118 Mio. C.H.Robinson Worldwide Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,18 Mrd.EUR € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    JPMorgan Chase, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,39 %. DHL Group notiert im Minus, mit -4,27 %. Expeditors International of Washington notiert im Minus, mit -19,94 %. Kuehne + Nagel International verliert -11,69 % Coloplast (B) notiert im Plus, mit +0,97 %.

    C.H.Robinson Worldwide Aktie jetzt kaufen?


    Ob die C.H.Robinson Worldwide Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur C.H.Robinson Worldwide Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    C.H.Robinson Worldwide

    -20,48 %
    -21,89 %
    -8,97 %
    +27,69 %
    +73,82 %
    +71,13 %
    +119,87 %
    +167,35 %
    +667,22 %
    ISIN:US12541W2098WKN:A0HGF5



