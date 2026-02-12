    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHeidelberg Materials AktievorwärtsNachrichten zu Heidelberg Materials

    Heidelberg Materials sacken ab - Thema Emissionshandel belastet

    Für Sie zusammengefasst
    • Heidelberg Materials-Aktien fallen um 9,7 Prozent.
    • Bundeskanzler Merz kritisiert Emissionshandelssystem.
    • Mögliche Lockerung der Klimaschutzvorschriften befürchtet.
    Heidelberg Materials sacken ab - Thema Emissionshandel belastet
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Heidelberg Materials sind am Donnerstag im Verlauf des Nachmittags auf den tiefsten Stand seit Oktober abgesackt. Zuletzt büßten sie 9,7 Prozent auf 192,65 Euro ein. Sie litten angesichts von Aussagen des Bundeskanzlers Friedrich Merz während des Gipfeltreffens der energieintensiven Industrien in Antwerpen erneut unter der möglichen Lockerung von Klimaschutzvorschriften.

    Bei dem Gipfeltreffen am Mittwoch sei das Emissionshandelssystem (ETS) wegen hoher CO2-Preise und deren Auswirkung auf die Wettbewerbsfähigkeit etwa der Chemie- und Zementbranche kritisiert worden, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Merz sagte demnach, das EU-Emissionshandelssystem sei geschaffen worden, um den CO2-Ausstoß zu senken und gleichzeitig den betroffenen Unternehmen den Übergang zur emissionsfreien Produktion zu ermöglichen. "Sofern das nicht erreichbar ist und sofern das nicht das richtige Instrument ist, sollten wir sehr offen sein, es zu überarbeiten oder zumindest zu verschieben", so Merz.

    Heidelberg Materials würden unter einem möglichen Aufweichen der EU-Pläne besonders deutlich leiden. Der Konzern hat bisher als Profiteur stärkerer Klimaschutzmaßnahmen gegolten, da er eine branchenführende Position bei der Dekarbonisierung und Abscheidung von CO2-Emissionen im Produktionsprozess innehat. Anleger hatten daher bislang Kostenvorteile für den deutschen Zementhersteller gesehen, sobald die Ausgabe kostenloser Zertifikate gestoppt wird.

    Anfang Februar hatte das "Handelsblatt" bereits unter Berufung auf einen hochrangigen EU-Beamten über eine Verlängerung kostenloser Emissionszertifikate durch die EU berichtet. Seither hat die Heidelberg-Materials-Aktie 18,5 Prozent eingebüßt./ck/he

    ISIN:DE0006047004WKN:604700

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie

    Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,73 % und einem Kurs von 189,7 auf Tradegate (12. Februar 2026, 17:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um -12,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 33,89 Mrd..

    Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 267,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 233,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von +22,86 %/+58,19 % bedeutet.




