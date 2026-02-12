Heidelberg Materials sacken ab - Thema Emissionshandel belastet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Heidelberg Materials sind am Donnerstag im Verlauf des Nachmittags auf den tiefsten Stand seit Oktober abgesackt. Zuletzt büßten sie 9,7 Prozent auf 192,65 Euro ein. Sie litten angesichts von Aussagen des Bundeskanzlers Friedrich Merz während des Gipfeltreffens der energieintensiven Industrien in Antwerpen erneut unter der möglichen Lockerung von Klimaschutzvorschriften.

Bei dem Gipfeltreffen am Mittwoch sei das Emissionshandelssystem (ETS) wegen hoher CO2-Preise und deren Auswirkung auf die Wettbewerbsfähigkeit etwa der Chemie- und Zementbranche kritisiert worden, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Merz sagte demnach, das EU-Emissionshandelssystem sei geschaffen worden, um den CO2-Ausstoß zu senken und gleichzeitig den betroffenen Unternehmen den Übergang zur emissionsfreien Produktion zu ermöglichen. "Sofern das nicht erreichbar ist und sofern das nicht das richtige Instrument ist, sollten wir sehr offen sein, es zu überarbeiten oder zumindest zu verschieben", so Merz.