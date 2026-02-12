Siltronic AG: Prognose für 2026 – Was Investoren jetzt wissen müssen
Siltronic blickt vorsichtig auf 2026: Währungseffekte, Preisdruck und Lagerabbau bremsen das Wachstum – doch im 300-mm-Segment zeigen sich klare Lichtblicke.
Foto: Adobe Stock
- Siltronic erwartet für 2026 einen Konzernumsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich unter dem Vorjahr (2025: EUR 1.347 Mio.) aufgrund ungünstiger Wechselkurse und Preisdruck.
- Die EBITDA-Marge wird zwischen 20 und 24 Prozent prognostiziert (2025: 23,5 Prozent).
- Der Rückgang im 200 mm-Geschäft wird durch Lagerabbau bei Kunden im Power-Bereich verursacht, während das 300 mm-Geschäft wächst.
- Die planmäßigen Abschreibungen steigen aufgrund von Investitionen im 300 mm-Bereich auf EUR 490 bis 520 Mio.
- Die Investitionen werden auf EUR 180 bis 220 Mio. reduziert (2025: EUR 369 Mio.), was zu einem Netto-Cashflow in der Größenordnung des Vorjahres führen wird (2025: EUR -85 Mio.).
- Der vollständige und geprüfte Geschäftsbericht 2025 wird am 12. März 2026 veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei SILTRONIC AG ist am 12.03.2026.
Der Kurs von SILTRONIC AG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 51,23EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -11,76 % im
Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.842,74PKT (-1,57 %).
-11,54 %
+19,44 %
+13,28 %
+30,57 %
+35,07 %
-29,14 %
-59,58 %
+377,96 %
+32,69 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte