    US-Anleihen

    Leichte Kursgewinne

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Staatsanleihenkurse steigen leicht auf 112,53 Punkte.
    • Rendite zehnjähriger Anleihen fällt auf 4,22 Prozent.
    • Inflationsdaten am Freitag könnten geldpolitische Richtung zeigen.
    US-Anleihen - Leichte Kursgewinne
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,22 Prozent auf 112,53 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel auf 4,22 Prozent.

    In den USA waren die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche zwar gesunken. Analysten hatten jedoch einen deutlicheren Rückgang erwartet. "Die Erstanträge deuten darauf hin, dass der Arbeitsmarkt sich nach wie vor verhalten entwickelt", kommentierte Samuel Tombs, Chefvolkswirt USA von Pantheon Macroeconomics. Diese lasse weitere Zweifel an der Nachhaltigkeit des für den Januar gemeldeten Anstiegs der Beschäftigtenzahl aufkommen. Am Mittwoch hatte der überraschend starke US-Arbeitsmarktbericht für Januar die Zinssenkungserwartungen in den USA noch gedämpft.

    Anleger blicken auf den Freitag. Dann werden Inflationsdaten aus den USA erwartet, die ebenfalls Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der Notenbank Fed liefern dürften. Analysten erwarten im Januar einen Rückgang der Teuerung im Jahresvergleich auf 2,5 Prozent. Damit würde sich die Inflation der Zielmarke der US-Währungshüter von 2 Prozent annähern./jsl/he





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
