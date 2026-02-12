Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 12.02.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.887,86USD pro Feinunze und notiert damit -3,87 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 75,97USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -9,91 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 67,98USD und verzeichnet ein Minus von -2,42 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 63,28USD und verzeichnet ein Minus von -2,49 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.649,50USD
|-4,76 %
|Platin
|2.004,00USD
|-6,51 %
|Kupfer London Rolling
|13.135,66USD
|-0,79 %
|Aluminium
|3.096,50PKT
|-0,33 %
|Erdgas
|3,214USD
|+0,99 %
Rohstoff des Tages: Silber
Mit einem Tages-Minus von -9,91 % gehört Silber heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 12.02.26, 17:29 Uhr.