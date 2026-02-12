Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 12.02.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.887,86USD pro Feinunze und notiert damit -3,87 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 75,97USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -9,91 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 67,98USD und verzeichnet ein Minus von -2,42 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 63,28USD und verzeichnet ein Minus von -2,49 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.649,50 USD -4,76 % Platin 2.004,00 USD -6,51 % Kupfer London Rolling 13.135,66 USD -0,79 % Aluminium 3.096,50 PKT -0,33 % Erdgas 3,214 USD +0,99 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Minus von -9,91 % gehört Silber heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 12.02.26, 17:29 Uhr.