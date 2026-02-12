Goldpreis stürzt ab: -3,74 % auf 4.894,37 USD.

-3,74 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,42 % 1 Monat +11,04 % 3 Monate +23,89 % 1 Jahr +76,18 %

Heftiger Druck auf Gold: Das Edelmetall sinktauf 4.894,37und markiert damit einen spürbaren Rücksetzer.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 1.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 2.777,98USD. Heute notiert Gold bei 4.894,37USD. Ihr Einsatz wäre nun 1.761,84USD wert – ein Zuwachs von +76,18 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Beiträge Skepsis über die US-Einflussnahme auf den Goldpreis äußern, gibt es auch optimistische Prognosen, die von einer Dollarentwertung und langfristigen Kurszielen von 8000 bis 10000 USD ausgehen. Technische Analysen zeigen kurzfristige Aufwärtsbewegungen, was das Vertrauen in Gold als wertbeständige Anlage in Krisenzeiten stärkt.