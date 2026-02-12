Aurubis-Hauptversammlung beschließt höhere Dividende
- Höhere Dividende von 1,60 Euro je Aktie beschlossen.
- Gewinnprognose für 2025/26 auf 375-475 Mio. Euro.
- Steigende Metallpreise und hohe Nachfrage nach Kupfer.
HAMBURG (dpa-AFX) - Aktionäre des Hamburger Kupferproduzenten Aurubis haben auf der Hauptversammlung eine höhere Dividende beschlossen. Das teilte Aurubis mit. Demnach schüttet Aurubis für das Geschäftsjahr 2024/25 1,60 Euro je Aktie aus. Das entspricht zum vorigen Geschäftsjahr einem Plus um 10 Cent je Aktie. "Mit der höheren Dividende partizipieren unsere Aktionärinnen und Aktionäre am Unternehmenserfolg", sagte Firmenchef Toralf Haag.
Das im MDax gelistete Unternehmen hatte gegen Ende Januar die Gewinnerwartung für das Geschäftsjahr 2025/26, das bis Ende September läuft, angehoben. Vor Steuern erwartet Aurubis inzwischen einen Gewinn von 375 bis 475 Millionen Euro. Das entspricht einem Plus um 75 Millionen Euro.
"Maßgeblich für die Erhöhung der Ergebnisprognose sind insbesondere deutlich gestiegene Metallpreise und eine insgesamt sehr gute Nachfrage nach Kupferprodukten", hieß es vom Unternehmen./lkm/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie
Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,26 % und einem Kurs von 163 auf Tradegate (12. Februar 2026, 17:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um +1,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +30,05 %.
Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 7,30 Mrd..
Aurubis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9500 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 144,80EUR. Von den letzten 5 Analysten der Aurubis Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 115,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 170,00EUR was eine Bandbreite von -29,19 %/+4,68 % bedeutet.
