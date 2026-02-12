    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Termine am 13. Februar 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Wirtschafts- und Finanztermine am 13. Februar 2026
    • Unternehmenszahlen: Capgemini, Safran, Norsk Hydro
    • Konjunkturdaten: Erzeugerpreise, BIP, Verbraucherpreise
    • Sicherheitskonferenz: Merz eröffnet, 60+ Staatschefs erwartet
    TAGESVORSCHAU - Termine am 13. Februar 2026
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 13. Februar 2026

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 FRA: Capgemini, Jahreszahlen
    07:00 FRA: Safran, Jahreszahlen
    07:00 NOR: Norsk Hydro, Q4-Zahlen
    07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Jahreszahlen (endgültig) 08:00 GBR: Natwest, Jahreszahlen
    11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q2-Zahlen (detailliert)
    12:30 USA: Moderna, Q4-Zahlen
    14:00 DEU: Hornbach, Pre Close Call "Trading Statement"

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 12/25 und Jahr 2025 08:00 DEU: Großhandelspreise 1/26
    08:00 DEU: Insolvenzen 11/25
    08:00 ROU: Industrieproduktion 12/25
    08:00 ROU: BIP Q4/25 (vorab)
    08:30 CHE: Verbraucherpreise 1/26
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
    10:00 BGR: Verbraucherpreise 1/26
    11:00 EUR: Handelsbilanz 12/25
    11:00 EUR: BIP Q4/25 (zweite Veröffentlichung)
    11:00 EUR: Beschäftigung Q4/25 (vorab)
    11:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:00 POL: Leistungsbilanz 12/25
    14:00 POL: Handelsbilanz 12/25
    14:30 USA: Verbraucherpreise 1/26
    14:30 USA: Realeinkommen 1/26

    EUR: Fitch Ratingergbnis Italien

    SONSTIGE TERMINE
    13:30 DEU: Bundeskanzler Friedrich Merz eröffnet die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) Die Veranstalter erwarten eine «Sicherheitskonferenz der Superlative». Es werden mehr als 60 Staats- und Regierungschefs beim wichtigsten Expertentreffen zur Sicherheitspolitik weltweit erwartet und damit mehr als je zuvor. Zudem werden etwa 100 Außen- und Verteidigungsminister teilnehmen. Im Mittelpunkt werden der Umbruch der Weltordnung und die Krise in den transatlantischen Beziehungen sowie der Iran-Konflikt und der Ukraine-Krieg stehen. + 13.30 Eröffnung der Konferenz
    + 13.45 Rede Friedrich Merz

    CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für Arbeits- und Sozialpolitik, Nikosia

    LUX: Eurostat veröffentlicht Daten zu LNG-Importen aus Russland Jahr 2025 °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    TAGESVORSCHAU Termine am 13. Februar 2026 Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 13. Februar 2026 ^ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 FRA: Capgemini, Jahreszahlen 07:00 FRA: Safran, Jahreszahlen 07:00 NOR: Norsk Hydro, Q4-Zahlen 07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen 08:00 GBR: Lloyds Banking …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     