Dax kaum verändert - Siemens übertrifft SAP beim Börsenwert

scheinst ein frustrierter Investor zu sein ... hast vermutlich zu früh verkauft und jammerst jetzt deiner Entscheidung hinterher und versucht obendrein noch schlechte Luft zu generieren mit immer wieder wiederholten allgemein bekannten Infos ...

Die von dir so selbstsicher ausgeschlossene 30 ist gerade mal 14 Tage nach deinem Kommentar schon erreicht worden ...





Fazit: Du bist ein guter Kontraindikator, DANKE!