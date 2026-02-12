Wirtschaft
Dax kaum verändert - Siemens übertrifft SAP beim Börsenwert
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der Dax kaum verändert geschlossen, nachdem er fast den ganzen Tag im Plus verbracht hat. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.853 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,01 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste rangierten die Telekom, Continental und die Hannover Rück, am Ende Heidelberg Materials, Scout24 und die Deutsche Post.
"Dank der Kursgewinne seiner alten und neuen Schwergewichte Siemens, Deutsche Telekom und SAP konnte sich der Dax heute von der 25.000er-Marke zunächst relativ komfortabel nach oben absetzen", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. In diesem Zuge gab es einen Wechsel an der Spitze der Liste der wertvollsten börsennotierten deutschen Unternehmen. Der Industrie- und Technologiekonzern Siemens hat nach seinen Quartalszahlen den Softwarekonzern SAP überholt und ist im Hinblick auf die Gewichtung wieder die Nummer eins im deutschen Leitindex.
"Nach der Kursschwäche am Nachmittag muss sich im Dax allerdings in den kommenden Tagen zeigen, ob aus der heutigen Bewegung ein nachhaltiger Sprung über die psychologische Kursmarke von 25.000 Punkten werden kann", so Lipkow. "Dann würden auch wieder neue Rekorde in den Bereich des Möglichen rücken."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1870 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8425 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 17 Uhr deutscher Zeit 68,19 US-Dollar; das waren 121 Cent oder 1,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der Deutschen Telekom: Einige sehen Risiko und erwarten einen Rückgang auf 10–20 €, kritisieren schwache Zahlen; andere heben starke T‑Mobile‑US‑Fundamentaldaten, erhöhte Rückkäufe, höhere EBITDA/FCF‑Ziele und mögliche Aufstockung der Beteiligung als Kursstütze hervor. Technisch wird ein Ausbruch über Widerstandslinien und kurzfristige Volatilität diskutiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
aying schrieb gestern 16:30
Du bist ein ganz Schlauer 🙈mitdiskutieren »
cepewei schrieb 04.02.26, 13:03
mitdiskutieren »
scheinst ein frustrierter Investor zu sein ... hast vermutlich zu früh verkauft und jammerst jetzt deiner Entscheidung hinterher und versucht obendrein noch schlechte Luft zu generieren mit immer wieder wiederholten allgemein bekannten Infos ...
Die von dir so selbstsicher ausgeschlossene 30 ist gerade mal 14 Tage nach deinem Kommentar schon erreicht worden ...
Fazit: Du bist ein guter Kontraindikator, DANKE!
Profi2000 schrieb 27.01.26, 18:06
mitdiskutieren »
Ich denke bis zur HV wird aufgrund der Dividende die 30€ erreicht. Es sei denn es gibt einen Gesamtrücksetzer des Marktes.
Ich bin jedenfalls gut versorgt mit Telekommunikationsanbietern (Deutsch/ GB / USA)
