Der Börsen-Tag
DAX hält sich, Nebenwerte stürzen ab – so laufen heute die Indizes
Die Börsen geraten unter Druck: Während Standardwerte noch vergleichsweise stabil bleiben, rutschen Nebenwerte dies- und jenseits des Atlantiks teils deutlich ins Minus.
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks haben heute überwiegend nachgegeben. Während die Leitindizes in Deutschland vergleichsweise moderat im Minus liegen, verzeichnen insbesondere die Nebenwerte deutlichere Verluste. Der DAX notiert aktuell bei 24.876,34 Punkten und liegt damit 0,16 Prozent im Minus. Damit hält sich der deutsche Leitindex im Vergleich zu den übrigen Indizes relativ stabil. Deutlich schwächer zeigt sich der MDAX: Der Index der mittelgroßen Werte fällt um 1,72 Prozent auf 31.138,97 Punkte. Noch stärker unter Druck steht der SDAX, der Index für kleinere Unternehmen, der 2,49 Prozent auf 17.717,42 Punkte einbüßt. Die Nebenwerte geraten damit wesentlich stärker unter Verkaufsdruck als die Standardwerte. Der TecDAX, der die großen deutschen Technologiewerte abbildet, gibt moderat um 0,32 Prozent auf 3.608,50 Punkte nach und liegt damit zwischen DAX und den stärker fallenden Nebenwerte-Indizes. Auch an der Wall Street dominieren rote Vorzeichen. Der Dow Jones steht derzeit bei 49.587,15 Punkten und verliert 1,07 Prozent. Der breiter gefasste S&P 500 gibt um 1,11 Prozent auf 6.866,48 Punkte nach. Damit fallen die Verluste in den USA etwas deutlicher aus als im DAX, liegen aber in einer ähnlichen Größenordnung wie beim MDAX. In der Gesamtbetrachtung zeigt sich: Während der DAX und der TecDAX vergleichsweise robuste Rückgänge verzeichnen, geraten insbesondere die deutschen Nebenwerte im MDAX und SDAX stärker unter Druck. Die US-Märkte liegen mit Dow Jones und S&P 500 im Mittelfeld der heutigen Abwärtsbewegung.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte werden von der Deutschen Telekom angeführt, die mit einem Plus von 6,01% glänzt. Continental folgt mit einem Anstieg von 2,68%, während die Deutsche Börse mit 2,60% ebenfalls positive Werte verzeichnet.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu zeigen die DAX-Flopwerte eine negative Entwicklung. DHL Group verzeichnet einen Rückgang von 5,33%, gefolgt von Scout24 mit -6,38%. Der größte Verlierer ist Heidelberg Materials mit einem Minus von 11,80%.
MDAX TopwerteIm MDAX führt Fielmann die Liste der Topwerte mit einem Anstieg von 6,31% an. TAG Immobilien folgt mit 2,33%, während Redcare Pharmacy mit 2,03% ebenfalls im Plus liegt.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte sind hingegen stark im Minus. Carl Zeiss Meditec hat einen Rückgang von 9,06% zu verzeichnen, AUTO1 Group liegt bei -11,91% und ThyssenKrupp ist mit -12,92% der größte Verlierer.
SDAX TopwerteIm SDAX sind die Topwerte Gerresheimer mit 2,89%, Douglas mit 2,79% und Suedzucker mit 2,67%, die alle positive Entwicklungen zeigen.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX zeigen ebenfalls deutliche Verluste. Verbio hat -8,56% verloren, HelloFresh liegt bei -9,03% und SILTRONIC AG verzeichnet einen Rückgang von 11,92%.
TecDAX TopwerteIm TecDAX führt die Deutsche Telekom mit 6,01% die Topwerte an, gefolgt von freenet mit 1,22% und HENSOLDT mit 0,35%.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte sind von negativen Entwicklungen geprägt. Bechtle hat -6,64% verloren, Carl Zeiss Meditec liegt bei -9,06% und SILTRONIC AG verzeichnet ebenfalls -11,92%.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones sind Walmart mit 3,48%, Verizon Communications mit 2,54% und McDonald's mit 2,37% die Topwerte.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones zeigen ebenfalls Rückgänge. IBM hat -4,99% verloren, Walt Disney liegt bei -6,13% und Cisco Systems verzeichnet einen Rückgang von -10,87%.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 führt Zebra Technologies (A) mit einem beeindruckenden Plus von 14,33%, gefolgt von Motorola Solutions mit 11,05% und Equinix mit 10,85%.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 sind stark negativ. Baxter International hat -12,66% verloren, Tyler Technologies liegt bei -15,78% und Expeditors International of Washington verzeichnet den größten Rückgang mit -16,35%.
