ANALYSE-FLASH
DZ Bank senkt fairen Wert für EssilorLuxottica - 'Kaufen'
- DZ Bank senkt fairen Wert für EssilorLuxottica auf 330 Euro.
- Einstufung bleibt "Kaufen", Wachstum bei smarten Brillen.
- Bis 2034 könnten 90 Millionen smarte Brillen verkauft werden.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für EssilorLuxottica von 355 auf 330 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Dynamik im Geschäft mit smarten Brillen dürfte sich fortsetzen und sogar noch beschleunigen können, schrieb Aristotelis Moutopoulos am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Er hält es für wahrscheinlich, dass bis 2034 kumuliert rund 90 Millionen smarte Brillen verkauft werden könnten. Dies sollte sich positiv auf das langfristige Konzernwachstum auswirken, aber das Ebit-Margen-Ziel von 19 bis 20 Prozent weiter in die Zukunft verschieben./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 16:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 16:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EssilorLuxottica Aktie
Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,21 % und einem Kurs von 261,2 auf Tradegate (12. Februar 2026, 17:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um +8,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,15 %.
Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 121,75 Mrd..
EssilorLuxottica zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 329,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der EssilorLuxottica Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 350,00EUR was eine Bandbreite von -4,87 %/+33,18 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank