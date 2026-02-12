DZ Bank senkt fairen Wert für EssilorLuxottica - 'Kaufen'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EssilorLuxottica Aktie

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,21 % und einem Kurs von 261,2 auf Tradegate (12. Februar 2026, 17:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um +8,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,15 %.

Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 121,75 Mrd..

EssilorLuxottica zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 329,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der EssilorLuxottica Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 350,00EUR was eine Bandbreite von -4,87 %/+33,18 % bedeutet.