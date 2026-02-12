Heidelberg Materials - Aktie gerät unter Druck -10,89 % - 12.02.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -10,89 % verliert die Heidelberg Materials Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der Heidelberg Materials Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,97 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -10,89 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Heidelberg Materials ist ein global führender Baustoffhersteller, spezialisiert auf Zement, Beton und Zuschlagstoffe. Mit starker Marktpräsenz in Europa, Nordamerika und Asien konkurriert es mit LafargeHolcim und Cemex. Es zeichnet sich durch innovative, nachhaltige Baustofflösungen und ein umfassendes globales Netzwerk aus.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Heidelberg Materials Verluste von -8,43 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Heidelberg Materials Aktie damit um -12,21 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,69 %. Im Jahr 2026 gab es für Heidelberg Materials bisher ein Minus von -15,65 %.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,16 % geändert.

Heidelberg Materials Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,21 % 1 Monat -18,69 % 3 Monate -8,43 % 1 Jahr +47,97 %

Informationen zur Heidelberg Materials Aktie

Es gibt 178 Mio. Heidelberg Materials Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,14 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen geraten unter Druck: Während Standardwerte noch vergleichsweise stabil bleiben, rutschen Nebenwerte dies- und jenseits des Atlantiks teils deutlich ins Minus.

Die Aktien von Heidelberg Materials sind am Donnerstag im Verlauf des Nachmittags auf den tiefsten Stand seit Oktober abgesackt. Zuletzt büßten sie 9,7 Prozent auf 192,65 Euro ein. Sie litten angesichts von Aussagen des Bundeskanzlers Friedrich …

Top- und Flop-Aktien am 12.02.2026 im DAX.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Holcim, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -9,38 %. Buzzi Unicem notiert im Minus, mit -8,64 %.

Heidelberg Materials Aktie jetzt kaufen?

Ob die Heidelberg Materials Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Heidelberg Materials Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.