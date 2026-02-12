DZ BANK stuft Adyen auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adyen von 1800 auf 1750 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Kursrückgang nach vorsichtigerer Prognose des Zahlungsdienstleisters sei u?bertrieben, hieß es am Donnerstag von dem Institut./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 17:02 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -21,38 % und einem Kurs von 914EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 17:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

