JPMORGAN stuft Hermes auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hermes auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2350 Euro belassen. Chiara Battistini hob am Donnerstag ihre Schätzungen nach den Jahreszahlen des Luxusherstellers an./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 15:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 15:44 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,50 % und einem Kurs von 2.171EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 18:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chiara Battistini

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 2350

Kursziel alt: 2350

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

