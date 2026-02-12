Eröffnung der Ausstellung ,,Tuwaiq-Skulpturen 2026" markiert die siebte Auflage

Unter dem Motto Traces of What Will Be erforscht die diesjährige Ausgabe die Transformation als einen materiellen Prozess und als eine Bedingung, die durch die Entwicklung der Stadt geprägt ist und die ständige Erneuerung von Riad widerspiegelt. Der Standort Al Tahlia ist von historischer Bedeutung, da sich hier die ersten Wasserentsalzungsanlagen von Riad befanden, was die Ausstellung mit dem Erbe von Innovation, Anpassung und dem Streben nach einer verbesserten Lebensqualität verbindet. Dieser Kontext bildet den konzeptionellen Rahmen für die ausgestellten Werke.

RIYADH, Saudi-Arabien, 12. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die Königliche Kommission für die Stadt Riad hat über das Riad-Kunstprogramm die Eröffnung der Tuwaiq-Skulpturen-Ausstellung 2026 bekannt gegeben, in der die fertigen Kunstwerke der siebten Ausgabe des jährlichen internationalen Tuwaiq-Skulpturensymposiums gezeigt werden. Die Ausstellung wird vom 9. Februar bis zum 22. Februar 2026 in der Prince Mohammed bin Abdulaziz Street (Al Tahlia) in Riad zu sehen sein und ist für die Öffentlichkeit kostenlos zugänglich.

Die Ausstellung zeigt 25 neue Großskulpturen, die während der Live-Skulptur-Phase vom 10. Januar bis zum 5. Februar 2026 fertiggestellt wurden, so dass die Öffentlichkeit den künstlerischen Prozess hautnah miterleben konnte. Die Künstler arbeiteten mit lokalem Stein und wiederverwertetem Metall und verwandelten Rohmaterialien in fertige Werke, wobei sie den Schwerpunkt auf Prozess, Haltbarkeit und Materialintelligenz im öffentlichen Raum legten.

Die 7. Ausgabe des Tuwaiq-Skulpturensymposiums und der Ausstellung bringt saudische und internationale Künstler aus 18 Ländern zusammen, die von einer internationalen Fachjury aus mehr als 650 Bewerbungen aus 50 Ländern weltweit ausgewählt wurden. Die teilnehmenden Kunstwerke zeigen unterschiedliche künstlerische Interpretationen des Symposiums-Themas und befassen sich mit Ideen zu Erinnerung, verantwortungsvollem Umgang mit Ressourcen, Umweltinnovation und den Auswirkungen menschlicher Eingriffe in natürliche und urbane Kontexte.

Der kuratorische Rahmen für Tuwaiq Sculpture 2026 wird von Lulwa Alhomoud, Sarah Staton und Rut Blees Luxemburg betreut, deren kombiniertes Fachwissen in den Bereichen öffentliche Kunst, räumliche Praxis und zeitgenössische visuelle Kultur in die Entwicklung von Werken eingeflossen ist, die sich eng mit Material, Ort und zukünftigen Möglichkeiten auseinandersetzen.

Die Ausstellung wird von einem interaktiven Programm begleitet, das Workshops, Podiumsdiskussionen und pädagogische Besuche umfasst. Dieses Programm unterstreicht das Engagement des Tuwaiq-Skulpturensymposiums, eine offene kulturelle Plattform zu sein, die die Beteiligung der Gemeinschaft fördert und das Bewusstsein für zeitgenössische Kunst unterstützt.

Alle Kunstwerke, die während der Tuwaiq Sculpture 2026-Ausgabe entstanden sind, werden in die ständige Kunstsammlung von Riad aufgenommen und in Zukunft an prominenten öffentlichen Orten in der ganzen Stadt installiert, um die Wirkung des Programms über den Ausstellungszeitraum hinaus zu erweitern und zeitgenössische Skulpturen in den öffentlichen Raum von Riad zu integrieren.

Seit seinem Start im Jahr 2019 hat das Tuwaiq-Skulpturensymposium mehr als 170 lokale und internationale Künstlerinnen und Künstler zusammengebracht, wobei jede Ausgabe neue Werke zur ständigen Sammlung von Riyadh Art beiträgt. Bis heute wurden mehr als 60 Skulpturen aus den vergangenen Ausgaben in der ganzen Stadt dauerhaft installiert. Weitere Werke sind für künftige Phasen geplant, was den langfristigen Ansatz des Programms zur Erweiterung der öffentlichen Kunst in Riad widerspiegelt.

Die Ausstellung Tuwaiq Sculpture 2026 ist vom 9. Februar bis zum 22. Februar 2026 in der Prince Mohammed bin Abdulaziz Street (Al Tahlia) in Riad für die Öffentlichkeit kostenlos zugänglich.

