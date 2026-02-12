    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    ITALIEN, MESSEN

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    KEY 2026, TECHNOLOGIEN UND INNOVATIONEN FÜR SAUBERE ENERGIE IN RIMINI

    KEY 2026 - die Veranstaltung der Italian Exhibition Group findet vom 4. bis 6. März auf dem Messegelände in Rimini statt und wird 1.000 Marken, davon 32% internationale, präsentieren.
     Europa steht im Mittelpunkt der globalen Energiezukunft, aber auch Afrika ist ein wichtiger Akteur.

    RIMINI, Italien, 12. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die Italian Exhibition Group (IEG) kehrt mit der KEY - The Energy Transition Expo 2026, die vom 4. bis 6. März auf dem Messegelände in Rimini stattfindet und sich an Energiemarktbetreiber und -interessierte richtet, auf die globale Energiewandelszene zurück.

    Alessandra Astolfi, Global Exhibition Director of IEG's Green & Technology Division

    Von den 1.000 ausstellenden Marken werden 32 % international sein, mit Unternehmen aus 30 Ländern und 500 empfangenen Einkäufern und Delegationen aus 50 Ländern, dank der Zusammenarbeit mit der ITA-Agentur und dem Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit (MAECI). Im Rahmen der Wasserstoffpartnerschaft mit Italien wird auch eine japanische Delegation anwesend sein.

    Wie Alessandra Astolfi, Global Exhibition Director der Green & Technology Division von IEG, erklärt: „Wir positionieren uns als die europäische Referenzplattform für die Energiewende auf globaler Ebene. In diesem Jahr macht KEY einen Schritt nach vorn, sowohl was die Beteiligung als auch den Umfang und die Qualität der Inhalte angeht. Wir wollen den Schwerpunkt eines strategischen Austauschs, der für unsere Zukunft von entscheidender Bedeutung ist, nach Europa zurückverlagern, indem wir die Kompetenzen und Technologien unserer Unternehmen verbessern und unsere Exzellenz hervorheben, um letztlich zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Industrie- und Produktionssystems beizutragen".

    Neben dem Finanzbereich werden sieben Produktkategorien in 24 Hallen mit einer Fläche von 125.000 Quadratmetern präsentiert, was die Diversifizierung und den Umfang des Messeangebots bestätigt. Solar, Wind, Wasserstoff, Energieeffizienz, Energiespeichersysteme, Elektromobilität und nachhaltige Städte sind die sieben vertretenen Sektoren.

    150 Veranstaltungen sind unter dem Motto geplant, das sich wie ein roter Faden durch die Veranstaltung ziehen wird: Finanzierung zur Unterstützung der Energiewende mit neuen Investitionsmodellen in erneuerbare Energien und Effizienz sowie innovativen Lösungen zur Kontrolle der Energiekosten und zur Senkung der Rechnungen.

    Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt wird Afrika sein. KEY wird europäische und afrikanische Unternehmen, Institutionen und Investoren zusammenbringen, um die Zusammenarbeit zu fördern und die Kooperation zu stärken. Der neue Bereich Africa Investment HUB, der für Networking und Geschäftstreffen vorgesehen ist, wird afrikanische Industrieverbände aus Ägypten, Algerien, Marokko, Tunesien, der Elfenbeinküste, dem Senegal und Südafrika beherbergen.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2902899/Alessandra_Astolfi.jpg
    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2902898/IEG_logo.jpg

    Italian Exhibition Group (IEG) logo

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/italien-messen-key-2026-technologien-und-innovationen-fur-saubere-energie-in-rimini-302686685.html





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    ITALIEN, MESSEN KEY 2026, TECHNOLOGIEN UND INNOVATIONEN FÜR SAUBERE ENERGIE IN RIMINI KEY 2026 - die Veranstaltung der Italian Exhibition Group findet vom 4. bis 6. März auf dem Messegelände in Rimini statt und wird 1.000 Marken, davon 32% internationale, präsentieren. Europa steht im Mittelpunkt der globalen Energiezukunft, aber …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     