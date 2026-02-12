KEY 2026, TECHNOLOGIEN UND INNOVATIONEN FÜR SAUBERE ENERGIE IN RIMINI

RIMINI, Italien, 12. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die Italian Exhibition Group (IEG) kehrt mit der KEY - The Energy Transition Expo 2026, die vom 4. bis 6. März auf dem Messegelände in Rimini stattfindet und sich an Energiemarktbetreiber und -interessierte richtet, auf die globale Energiewandelszene zurück.

KEY 2026 - die Veranstaltung der Italian Exhibition Group findet vom 4. bis 6. März auf dem Messegelände in Rimini statt und wird 1.000 Marken, davon 32% internationale, präsentieren. Europa steht im Mittelpunkt der globalen Energiezukunft, aber auch Afrika ist ein wichtiger Akteur.

Von den 1.000 ausstellenden Marken werden 32 % international sein, mit Unternehmen aus 30 Ländern und 500 empfangenen Einkäufern und Delegationen aus 50 Ländern, dank der Zusammenarbeit mit der ITA-Agentur und dem Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit (MAECI). Im Rahmen der Wasserstoffpartnerschaft mit Italien wird auch eine japanische Delegation anwesend sein.

Wie Alessandra Astolfi, Global Exhibition Director der Green & Technology Division von IEG, erklärt: „Wir positionieren uns als die europäische Referenzplattform für die Energiewende auf globaler Ebene. In diesem Jahr macht KEY einen Schritt nach vorn, sowohl was die Beteiligung als auch den Umfang und die Qualität der Inhalte angeht. Wir wollen den Schwerpunkt eines strategischen Austauschs, der für unsere Zukunft von entscheidender Bedeutung ist, nach Europa zurückverlagern, indem wir die Kompetenzen und Technologien unserer Unternehmen verbessern und unsere Exzellenz hervorheben, um letztlich zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Industrie- und Produktionssystems beizutragen".

Neben dem Finanzbereich werden sieben Produktkategorien in 24 Hallen mit einer Fläche von 125.000 Quadratmetern präsentiert, was die Diversifizierung und den Umfang des Messeangebots bestätigt. Solar, Wind, Wasserstoff, Energieeffizienz, Energiespeichersysteme, Elektromobilität und nachhaltige Städte sind die sieben vertretenen Sektoren.

150 Veranstaltungen sind unter dem Motto geplant, das sich wie ein roter Faden durch die Veranstaltung ziehen wird: Finanzierung zur Unterstützung der Energiewende mit neuen Investitionsmodellen in erneuerbare Energien und Effizienz sowie innovativen Lösungen zur Kontrolle der Energiekosten und zur Senkung der Rechnungen.

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt wird Afrika sein. KEY wird europäische und afrikanische Unternehmen, Institutionen und Investoren zusammenbringen, um die Zusammenarbeit zu fördern und die Kooperation zu stärken. Der neue Bereich Africa Investment HUB, der für Networking und Geschäftstreffen vorgesehen ist, wird afrikanische Industrieverbände aus Ägypten, Algerien, Marokko, Tunesien, der Elfenbeinküste, dem Senegal und Südafrika beherbergen.

