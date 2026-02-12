Ein bedeutender Fortschritt für das Graphitprojekt Ambato Arana von LION

Vancouver, British Columbia, Kanada (12. Februar 2026) / IRW-Press / Global Li-Ion Graphite Corp. („Global Li-Ion“ oder das „Unternehmen“) (CSE: LION) möchte diese Gelegenheit nutzen, um seine Aktionäre und interessierten Parteien über den aktuellen Stand zu informieren. Das Unternehmen begrüßt die Ankündigung von Carl Andriamparany, Minister für Bergbau und strategische Ressourcen von Madagaskar, dass Madagaskar seine 16-jährige Aussetzung der Erteilung von Bergbaugenehmigungen (mit Ausnahme von Goldabbau-Genehmigungen) aufgehoben hat.

Laut lokalen Medien basiert das neue System für die Erteilung von Genehmigungen auf mehreren Mechanismen, darunter: Lizenzgenehmigungen für kleine Betreiber, Ausschreibungen für Industrieprojekte und die Einbeziehung der Bergbaubrigade (Regulierungs-/Polizeieinheit, die den Bergbau überwacht und die Gesetze in diesem Sektor durchsetzt) bei der Prüfung von Anträgen.

Madagaskar verfügt über bedeutende Bodenschätze, insbesondere Nickel, Kobalt und Graphit, die im Zusammenhang mit der globalen Energiewende als strategische Mineralien gelten. Laut dem letzten Bericht, der Ende 2025 im Rahmen der Extractive Industries Transparency Initiative veröffentlicht wurde, standen im Jahr 2023 die Genehmigungen für 1.650 Bergbauanträge noch aus.

Der Chairman Jason Walsh kommentierte: „Dies ist ein wichtiger Schritt nach vorne für die Bergbauindustrie in Madagaskar, da es ausländischem Kapital ermöglicht, mit Zuversicht in Bergbauprojekte wie die Graphitmine Ambato Arana von Global Li-Ion zu investieren.“

Über die Graphitmine Ambato-Arana in Madagaskar

Die 3 vierzig Jahre geltenden Bergbaulizenzen des Projekts umfassen insgesamt 4.375 Hektar (10.811 Acres) und liegen in der Nähe von Andasibe in der Provinz Toamasina in Madagaskar, 20 km südwestlich von Sheritts großflächigem Nickel/Kobalt/Laterit-Tagebau auf Ambatovy und 15 km nordöstlich der Stadt Moramanga. Von dort aus besteht über den nationalen Highway RN2 eine Verbindung zur Hauptstadt Antananarivo (114 km) und zu Madagaskars Haupthafen Toamasina (Tamatave) (240 km). Auf den Lizenzen wurde ab 1910 etwa ein Jahrhundert lang Graphit in bescheidenem Umfang produziert, was auf die auf den Lizenzgebieten angewandte Technologie zurückzuführen ist. Die Produktion wurde von den vorherigen Eigentümern aufgrund des damaligen Einbruchs der globalen Graphitmärkte und der nur teilweise abgebauten Lagerstätten eingestellt. Die Lagerstätten wurden teilweise abgebaut und stehen nun für den Abbau in größerem Stil mit modernen Produktionstechniken zur Verfügung. Sie liegen in den Graphithorizonten der äußerst aussichtsreichen Manampotsy-Formation und werden mit topographischen Erhebungen assoziiert, die über free-digging von Lateriterz und im Tagebau abgebaut werden können, was kosteneffektiver ist und keine Sprengungen erfordert. Die Graphitmineralisierung auf dem Projektgebiet scheint in gut definierten Nord-Süd-Gürteln mit eingebetteten graphitreichen, brüchigen Schichten zu liegen. Die geologischen Schichten, die von Interesse sind, sind über mehrere Kilometer kontinuierlich und weisen einen geringen Neigungswinkel auf. Die Probendaten deuten auf einen guten Gehalt (bis zu 10 % Kohlenstoffgehalt bei einigen Proben bis zu fast 14 %) und große Flocken (Jumbo-Größe) hin, die mit anderen nahegelegenen Minen übereinstimmen, z. B. Gallois (Elate Graphite), Sahamamy & Vatomina (Tirupati Graphite) und DNI Metals‘ Vohitsara (DNI Metals).