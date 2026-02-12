L'Oreal schwächelt im Luxusgeschäft und in China etwas - Aktie fällt deutlich
- L'Oreal wächst im Q4 moderat um 6% auf 11,25 Mrd.
- China-Geschäft schwierig, Luxussegment schwächelt.
- Gewinn sinkt um 4,4% auf 6,13 Mrd. Euro, Dividende 7,20 €.
PARIS (dpa-AFX) - Der französische Kosmetikkonzern L'Oreal ist im vierten Quartal moderater als erwartet gewachsen. Auf vergleichbarer Basis kletterten die Erlöse im Jahresvergleich um sechs Prozent auf 11,25 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss in Paris mitteilte. Fachleute hatten im Schnitt mit etwa 6,5 Prozent gerechnet. Das Geschäft in China blieb schwierig und das Luxusgeschäft schwächelte etwas. Die in New York gehandelten Hinterlegungsscheine verloren am Abend sieben Prozent.
Das operative Ergebnis stieg im Gesamtjahr um 2,4 Prozent auf 8,9 Milliarden Euro. Die entsprechende Marge weitete sich von 20,0 auf 20,2 Prozent aus. Unter dem Strich machten die Franzosen mit 6,13 Milliarden Euro 4,4 Prozent weniger Gewinn. Die Dividende soll 7,20 Euro je Aktie betragen./jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur L'Oreal Aktie
Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,41 % und einem Kurs von 371 auf Tradegate (12. Februar 2026, 18:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der L'Oreal Aktie um -8,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,79 %.
Die Marktkapitalisierung von L'Oreal bezifferte sich zuletzt auf 198,03 Mrd..
L'Oreal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 399,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 337,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 435,00EUR was eine Bandbreite von -9,16 %/+17,25 % bedeutet.