L'Oreal schwächelt im Luxusgeschäft und in China etwas - Aktie fällt deutlich

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur L'Oreal Aktie

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,41 % und einem Kurs von 371 auf Tradegate (12. Februar 2026, 18:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der L'Oreal Aktie um -8,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,79 %.

Die Marktkapitalisierung von L'Oreal bezifferte sich zuletzt auf 198,03 Mrd..

L'Oreal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7800 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 399,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 337,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 435,00EUR was eine Bandbreite von -9,16 %/+17,25 % bedeutet.