Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Adyen Parts Sociales Aktie

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -21,34 % und einem Kurs von 914,5 auf Tradegate (12. Februar 2026, 18:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adyen Parts Sociales Aktie um -23,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -38,17 %.

Die Marktkapitalisierung von Adyen Parts Sociales bezifferte sich zuletzt auf 29,01 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.044,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.683,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.450,00EUR was eine Bandbreite von +82,93 %/+166,30 % bedeutet.