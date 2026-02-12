ANALYSE-FLASH
DZ Bank senkt fairen Wert für Adyen auf 1750 Euro - 'Kaufen'
- DZ Bank senkt fairen Wert für Adyen auf 1750 Euro.
- Einstufung bleibt auf "Kaufen" trotz Kursrückgang.
- Prognoseanpassung als übertrieben eingeschätzt.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adyen von 1800 auf 1750 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Kursrückgang nach vorsichtigerer Prognose des Zahlungsdienstleisters sei übertrieben, hieß es am Donnerstag von dem Institut./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 17:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Adyen Parts Sociales Aktie
Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -21,34 % und einem Kurs von 914,5 auf Tradegate (12. Februar 2026, 18:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adyen Parts Sociales Aktie um -23,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -38,17 %.
Die Marktkapitalisierung von Adyen Parts Sociales bezifferte sich zuletzt auf 29,01 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.044,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.683,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.450,00EUR was eine Bandbreite von +82,93 %/+166,30 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 1750 Euro