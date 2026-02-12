    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Neue Allianzen

    Die Weltwirtschaft kommt ohne die USA gut zurecht

    Immer mehr Länder und Unternehmen finden neue Handelswege, abseits der US-Einflüsse. Neue Allianzen schießen aus dem Boden. Europa profitiert von einer stärker diversifizierten Weltwirtschaft.

    Die globale Wirtschaftslandschaft verändert sich. Der Einfluss der USA als Handelsmacht, besonders unter Präsident Donald Trump, wird zunehmend hinterfragt. Handelskriege, Zölle und protektionistische Maßnahmen haben die Weltwirtschaft umgekrempelt und neue Allianzen geschmiedet. Während die USA versuchen, das Handelsumfeld durch Druck und Zölle zu dominieren, treten Akteure wie Europa, China, Indien und Südamerika immer stärker in den Vordergrund. Die Welt kommt auch ohne die USA zurecht – und könnte sogar besser dran sein.

    Für Jahrzehnte galt der US-Dollar als Rückgrat des internationalen Handels. Die USA waren sowohl militärisch als auch wirtschaftlich unangefochten. Doch in den letzten Jahren hat sich dieser Trend gewendet. Trumps Handelskriege und Zollpolitik haben viele Länder dazu bewegt, ihre Abhängigkeit von den USA zu hinterfragen. Das Resultat: Handelsabkommen ohne die USA sind geradezu explodiert. Jüngste Beispiele sind die EU-Mercosur-Vereinbarung mit Südamerika, die EU-Indien-Beschlüsse und die wiederaufgenommenen Verhandlungen mit Australien.

    Diese Entwicklung zeigt, dass die globalen Handelsbeziehungen zunehmend differenzierter werden. Die traditionelle Ansicht, dass fortschrittliche Volkswirtschaften sicher und Schwellenländer risikobehaftet sind, verliert zunehmend an Bedeutung. Länder wie Indien, Brasilien und China rücken stärker ins Zentrum der globalen Wirtschaft und werden für Exportnationen wie Deutschland immer wichtiger. Ihre Märkte wachsen kontinuierlich und bieten immer mehr Chancen, während sie gleichzeitig weniger anfällig für die Schwankungen der US-Politik sind. China hat trotz Zöllen und Handelskriegen seine globale Marktstellung weiter ausgebaut.

    Die Neuausrichtung des globalen Handels zugunsten von Europa bringt zahlreiche Vorteile, vor allem für die deutschen Exporteure. Obwohl Deutschland traditionell von offenen Handelsbeziehungen mit den USA profitierte, eröffnet die zunehmende Diversifikation des Handels neue Märkte in Lateinamerika, Asien und Afrika. Die Handelsabkommen der EU mit Indien, Südamerika und anderen Schwellenländern bieten deutschen Unternehmen neue Geschäftsmöglichkeiten und verringern die Abhängigkeit von einem einzigen Haupt-Handelspartner.

    Unter dem Druck des Trump-Zollkriegs wurde Europa in den Hintern getreten, über Jahre schlafende Handelsgespräche wieder aufzunehmen. Die EU-Indien-Verhandlungen, die Mercosur-Vereinbarung und die Gespräche mit Australien sind Schritte in eine weniger US-abhängige Wirtschaft. Offene Märkte und freie Handelsabkommen sind der Schlüssel für wirtschaftliches Wachstum und Stabilität. Deutschland kann als führende Exportnation in Europa von dieser globalen Umstrukturierung besonders profitieren.

    Diese Umorientierung schafft nicht nur wirtschaftliche Resilienz, sondern auch eine größere Marktvielfalt. Die Exporte von deutschen Autos, Maschinen und Industriegütern in Märkte wie Indien, Brasilien und Afrika könnten zunehmen, da diese Länder nach stabilen Partnern suchen, die nicht von den politischen Schwankungen der USA abhängig sind.

    Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine breiter aufgestellte Weltwirtschaft dem globalen Handel zahlreiche Chancen bietet. Die USA bleiben ein wichtiger Handelspartner, aber die zunehmende Orientierung hin zu neuen Partnerschaften macht die internationalen Märkte langfristig stabiler und widerstandsfähiger. Besonders Deutschland und andere exportorientierte Nationen in Europa können von dieser neuen Handelsordnung profitieren, indem sie ihre wirtschaftliche Vielfalt und Marktbasen erweitern. Die Diversifikation des Handels wird nicht nur den globalen Handel verändern, sondern auch die geopolitische Landschaft nachhaltig prägen. Die Welt kommt auch ohne die USA als dominanten Player ganz gut zurecht.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


