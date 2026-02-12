    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    Guidepoint bringt die mobile App Guidepoint360 auf den Markt, die bei Bedarf KI-gestützte Recherchen liefert

    Eine neue mobile Plattform liefert innerhalb von Stunden statt Tagen Informationen auf institutionellem Niveau, unabhängig davon, wo Entscheidungen getroffen werden.

    NEW YORK, 12. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Guidepoint, eine Echtzeit-Plattform für Expertenwissen, gab heute die Einführung der mobilen App Guidepoint360 bekannt, mit der das KI-gestützte Research auf mobile Geräte ausgeweitet wird. Die App wurde für Teams entwickelt, die unter Zeitdruck wichtige Entscheidungen treffen müssen. Sie bietet institutionellen Anlegern, Beratungsunternehmen und globalen Konzernen jederzeit und überall Zugriff auf Expertenwissen.

    Guidepoint360 is Now Available on Mobile

    Guidepoint360 vereint produktionsreife KI und Expertenwissen in einem einzigen Workflow. Benutzer können in Echtzeit Recherchen starten, aktive Projekte überwachen und Expertenmeinungen zusammenfassen, egal ob sie sich auf eine Investitionssitzung, ein Kundengespräch oder eine Entscheidung der Geschäftsleitung vorbereiten.

    „Kapital bewegt sich schnell. Recherchen müssen noch schneller sein", sagte Albert Sebag, CEO von Guidepoint. „Die mobile App Guidepoint360 begleitet unsere Kunden dort, wo die Arbeit tatsächlich stattfindet – unterwegs, zwischen Besprechungen und unter Druck. Es bietet dieselbe Genauigkeit, Geschwindigkeit und dieselben Compliance-Standards, die sie von unserer Plattform erwarten, und ist nun für die mobile Nutzung optimiert."

    Entwickelt für Geschwindigkeit, Abdeckung und Kontrolle

    Die Guidepoint360-App für Mobilgeräte wurde entwickelt, um schnelle Recherchen zu unterstützen und gleichzeitig die Compliance-Standards von Unternehmen zu erfüllen:

    • Schnellerer Einblick - AskGP, der KI-Assistent von Guidepoint, liefert zitierte Antworten aus Expertenprotokollen innerhalb von Minuten statt Tagen.
    • Live-Transparenz - Echtzeit-Benachrichtigungen und Status-Updates zu aktiven Recherchen und Expertenkontakten.
    • Ausführungsbereite Arbeitsabläufe - Optimierte Nachrichtenübermittlung, Terminplanung und Projektverwaltung über eine einzige Schnittstelle.
    • Compliance auf Unternehmensebene - Anpassbare Compliance-Kontrollen, die mit der Kernplattform von Guidepoint übereinstimmen.

    Die App ermöglicht es dem vielfältigen globalen Kundenstamm des Unternehmens bereits, parallele Forschungsströme nahtlos zu verwalten, umfangreiche Due-Diligence-Prüfungen durchzuführen und zeitkritische thematische Arbeiten von überall aus durchzuführen – und damit die KI-gesteuerten Workflows, auf die sie an ihren Schreibtischen angewiesen sind, auf den Außendienst auszuweiten.

    Eine Plattform. Live-Experten plus KI.

    Durch die Kombination von Live-Expertenkonsultationen, KI-Moderation und AskGP-Synthese in einer kontinuierlichen Forschungspipeline speist jeder Anruf, jedes Transkript und jede Interaktion eine wachsende Intelligenzschicht, die darauf ausgelegt ist, Erkenntnisse im Laufe der Zeit zu sammeln und nicht mit jedem Projekt zurückzusetzen.

    Verfügbarkeit

    Die Guidepoint360-App für Mobilgeräte ist ab sofort im Apple App Store und bei Google Play verfügbar.
    Um mehr zu erfahren oder Zugang zu beantragen, gehen Sie zu www.guidepoint.com.

    Weitere Informationen finden Sie unter guidepoint.com.

    Informationen zu Guidepoint

    Guidepoint ist führend im Bereich Echtzeit-Experteninformationen und kombiniert menschliches Fachwissen mit KI-Präzision, um schnell Erkenntnisse in großem Umfang zu liefern. Gestützt auf ein globales Netzwerk von mehr als 1,75 Millionen Fachexperten aus verschiedenen Branchen und Regionen bietet Guidepoint den entscheidenden Kontext, den Investoren, Berater und Unternehmen benötigen, um ihre Recherchen zu optimieren und Antworten in Maßnahmen umzusetzen.

    Powered by innovative technology, real-time data, and hard-to-source expertise, Guidepoint helps our clients accelerate understanding and empower decision‑making through real-time access to knowledge.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2902097/Guidepoint_GP360_iPhone.jpg
    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/165294/guidepoint_global_llc_logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/guidepoint-bringt-die-mobile-app-guidepoint360-auf-den-markt-die-bei-bedarf-ki-gestutzte-recherchen-liefert-302686719.html

    Die Information Services Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,41 % und einem Kurs von 4,00EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Guidepoint bringt die mobile App Guidepoint360 auf den Markt, die bei Bedarf KI-gestützte Recherchen liefert Eine neue mobile Plattform liefert innerhalb von Stunden statt Tagen Informationen auf institutionellem Niveau, unabhängig davon, wo Entscheidungen getroffen werden.NEW YORK, 12. Februar 2026 /PRNewswire/ - Guidepoint, eine Echtzeit-Plattform für …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     