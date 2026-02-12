Wollen das transatlantische Band stark halten

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul betont angesichts der europakritischen Machtpolitik von US-Präsident Donald Trump Deutschlands Eintreten für eine auf Regeln beruhende internationale Ordnung. "In Zeiten globaler Umbrüche und Wiedererstarken von Machtpolitik ist politische Verlässlichkeit und Eintritt für eine stabile internationale Ordnung, die auf Regeln fußt, unser größtes Kapital", erklärte der CDU-Politiker vor der am Freitag beginnenden Münchner Sicherheitskonferenz (MSC).

Wadephul erklärte zugleich, man wisse um die Unerlässlichkeit der transatlantischen Verortung Deutschlands und habe großes Vertrauen in diese. Er fügte hinzu: "Wir werden alles dafür tun, um das transatlantische Band stark zu halten." Zugleich arbeite die Bundesregierung aktiv daran, alte Partnerschaften zu festigen und neue Partner global zu gewinnen.