Deutlicher Kurssprung bei der Seagate Technology Holdings Aktie - 12.02.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Seagate Technology Holdings Aktie. Mit einer Performance von +8,45 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,97 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Seagate Technology Holdings Aktie. Nach einem Plus von +2,97 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 372,78€, mit einem Plus von +8,45 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Seagate Technology Holdings ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine HDDs und SSDs. Das Unternehmen konkurriert mit Western Digital und Samsung und zeichnet sich durch innovative Technologien und ein breites Produktportfolio aus.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Seagate Technology Holdings Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +39,01 %.

Allein seit letzter Woche ist die Seagate Technology Holdings Aktie damit um +7,59 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +32,71 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Seagate Technology Holdings einen Anstieg von +45,09 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,80 % geändert.

Seagate Technology Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,59 % 1 Monat +32,71 % 3 Monate +39,01 % 1 Jahr +267,44 %

Informationen zur Seagate Technology Holdings Aktie

Es gibt 218 Mio. Seagate Technology Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 81,94 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Seagate Technology Holdings plc (NASDAQ: STX) (“Seagate” or “us”) and Seagate HDD Cayman, a subsidiary of Seagate (“Seagate HDD”) today announced that on February 11, 2026, they entered into separate, privately negotiated exchange agreements with a …

Seagate Technology Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Seagate Technology Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Seagate Technology Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.