Haben Produktionskapazität verdreifacht

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der deutsch-französische Panzerbauer KNDS will für eine Ausweitung der Produktion kräftig in Deutschland investieren. In den vergangenen drei Jahren sei die Fertigungskapazität bereits verdreifacht worden, sagte KNDS-Geschäftsführer Jean-Paul Alary vor dem Beginn der Sicherheitskonferenz in München. Er nannte geplante Investitionen im Umfang von mehr als einer Milliarde Euro.

Alary bekräftigte Pläne für einen Börsengang in diesem Jahr. Der Zeitpunkt hänge auch von den Marktbedingungen ab. Geplant sei dann eine Doppelnotierung in Paris und Frankfurt.