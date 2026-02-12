    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Panzerbauer KNDS

    Haben Produktionskapazität verdreifacht

    • KNDS investiert über 1 Milliarde Euro in Deutschland.
    • Fertigungskapazität in drei Jahren verdreifacht.
    • Geplanter Börsengang in Paris und Frankfurt 2023.
    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der deutsch-französische Panzerbauer KNDS will für eine Ausweitung der Produktion kräftig in Deutschland investieren. In den vergangenen drei Jahren sei die Fertigungskapazität bereits verdreifacht worden, sagte KNDS-Geschäftsführer Jean-Paul Alary vor dem Beginn der Sicherheitskonferenz in München. Er nannte geplante Investitionen im Umfang von mehr als einer Milliarde Euro.

    Alary bekräftigte Pläne für einen Börsengang in diesem Jahr. Der Zeitpunkt hänge auch von den Marktbedingungen ab. Geplant sei dann eine Doppelnotierung in Paris und Frankfurt.

    KNDS ist Hersteller von Waffensystemen wie dem Kampfpanzer Leopard 2 und der Panzerhaubitze 2000. Das Unternehmen entstand durch die Fusion von Krauss-Maffei Wegmann und dem französischen Unternehmen Nexter. Aktuell befindet sich KNDS im Besitz der deutschen Familie hinter Krauss-Maffei Wegmann und der französischen Regierung.

    Alary sagte, KNDS wolle ein auf Landsysteme spezialisiertes Unternehmen bleiben und ziele auf die souveräne Versorgung der Streitkräfte europäischer Verbündeter und Partner. Derzeit nutzen 24 europäische Streitkräfte KNDS-Waffensysteme./cn/DP/he






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
