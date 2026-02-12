    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    Ölpreise weiten Verluste deutlich aus - Nervöse Anleger reduzieren Risiko

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise fallen deutlich, Brent bei 67,32 USD.
    • WTI-Preis sinkt auf 62,69 USD, Verlust von 1,94 USD.
    • Anleger fliehen aus Risikoanlagen, Unsicherheit bleibt.
    Foto: Jan Woitas - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag im Verlauf ihre Verluste deutlich ausgeweitet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete zuletzt 67,32 US-Dollar. Das waren 2,08 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März fiel um 1,94 Dollar auf 62,69 Dollar.

    Marktteilnehmer verwiesen auf eine am Nachmittag einsetzende Flucht aus Risikoanlagen, unter der auch Aktien, Bitcoin und Edelmetalle litten. Beim Öl komme hinzu, dass Anleger trotz zurückhaltender Aussagen von US-Präsident Donald Trump mit Blick auf den Iran weiterhin beunruhigt seien. Trump hatte nach einem Treffen mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu deutlich gemacht, dass er eine Einigung mit Teheran militärischen Schritten zum jetzigen Zeitpunkt vorzieht. Eine Auseinandersetzung könnte die weltweite Ölversorgung beeinträchtigen./he/ajx





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
