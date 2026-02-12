Börsen Update USA - 12.02. - US Tech 100 schwach -1,46 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 49.610,64 PKT und fällt um -1,02 %.

Top-Werte: Walmart +3,43 %, McDonald's +2,26 %, Coca-Cola +2,13 %, Verizon Communications +2,12 %, Procter & Gamble +2,06 %

Flop-Werte: Walt Disney -5,34 %, Cisco Systems -5,11 %, Apple -4,96 %, IBM -4,52 %, Goldman Sachs Group -3,07 %

Der US Tech 100 steht bei 24.829,36 PKT und verliert bisher -1,46 %.

Top-Werte: Seagate Technology Holdings +8,74 %, Western Digital +7,24 %, Exelon +6,92 %, American Electric Power +4,61 %, T-Mobile US +4,57 %

Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -16,86 %, Shopify -7,92 %, Cognizant Technology Solutions (A) -7,52 %, Take-Two Interactive Software -6,58 %, CoStar Group -6,53 %

Der S&P 500 steht bei 6.865,20 PKT und verliert bisher -1,13 %.

Top-Werte: Zebra Technologies (A) +9,91 %, Akamai Technologies +9,50 %, Iron Mountain +8,91 %, Seagate Technology Holdings +8,74 %, Paycom Software +8,66 %

Flop-Werte: C.H.Robinson Worldwide -19,34 %, AppLovin Registered (A) -16,86 %, Baxter International -15,65 %, Expeditors International of Washington -14,90 %, CBRE Group Registered (A) -11,95 %