Walt Disney Aktie crasht -5,34 % - 12.02.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Walt Disney Aktie. Mit einer Performance von -5,34 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Walt Disney Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,60 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 86,23€, mit einem Minus von -5,34 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Disney ist ein globaler Marktführer im Bereich Unterhaltung, bekannt für seine ikonischen Charaktere und Themenparks. Hauptkonkurrenten sind Comcast, Warner Bros. und Netflix. Einzigartig durch starke Markenpräsenz und Disney+.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Walt Disney Aktionäre einen Verlust von -14,14 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,26 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,38 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Walt Disney eine negative Entwicklung von -12,28 % erlebt.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,02 % geändert.

Walt Disney Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,26 % 1 Monat -14,38 % 3 Monate -14,14 % 1 Jahr -13,09 %

Informationen zur Walt Disney Aktie

Es gibt 2 Mrd. Walt Disney Aktien. Damit ist das Unternehmen 152,72 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,05 %. Netflix notiert im Minus, mit -3,89 %. Comcast (A) notiert im Minus, mit -1,43 %.

Walt Disney Aktie jetzt kaufen?

Ob die Walt Disney Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Walt Disney Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.