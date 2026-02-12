    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWalt Disney AktievorwärtsNachrichten zu Walt Disney

    Walt Disney Aktie crasht -5,34 % - 12.02.2026

    Am 12.02.2026 ist die Walt Disney Aktie, bisher, um -5,34 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Walt Disney Aktie.

    Besonders beachtet! - Walt Disney Aktie crasht -5,34 % - 12.02.2026
    Foto: Richard Drew - dpa

    Disney ist ein globaler Marktführer im Bereich Unterhaltung, bekannt für seine ikonischen Charaktere und Themenparks. Hauptkonkurrenten sind Comcast, Warner Bros. und Netflix. Einzigartig durch starke Markenpräsenz und Disney+.

    Walt Disney aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 12.02.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Walt Disney Aktie. Mit einer Performance von -5,34 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Walt Disney Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,60 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 86,23, mit einem Minus von -5,34 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Walt Disney Aktionäre einen Verlust von -14,14 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,26 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,38 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Walt Disney eine negative Entwicklung von -12,28 % erlebt.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,02 % geändert.

    Walt Disney Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,26 %
    1 Monat -14,38 %
    3 Monate -14,14 %
    1 Jahr -13,09 %

    Informationen zur Walt Disney Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Walt Disney Aktien. Damit ist das Unternehmen 152,72 Mrd.EUR € wert.

    DAX hält sich, Nebenwerte stürzen ab – so laufen heute die Indizes


    Die Börsen geraten unter Druck: Während Standardwerte noch vergleichsweise stabil bleiben, rutschen Nebenwerte dies- und jenseits des Atlantiks teils deutlich ins Minus.

    Calvin McDonald wird CEO von The Wella Company


    The Wella Company, ein innovativer globaler Marktführer im Bereich Schönheitspflege, gab heute bekannt, dass Calvin McDonald zum nächsten Chief Executive Officer des Unternehmens ernannt wurde. Er tritt sein Amt am 2. April 2026 an. Calvin wird …

    Börsenstart USA - 12.02. - Dow Jones stark +0,37 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,05 %. Netflix notiert im Minus, mit -3,89 %. Comcast (A) notiert im Minus, mit -1,43 %.

    Walt Disney Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Walt Disney Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Walt Disney Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Walt Disney

    -5,11 %
    -5,93 %
    -13,58 %
    -14,13 %
    -13,10 %
    -9,89 %
    -42,70 %
    +14,36 %
    +976,88 %
    ISIN:US2546871060WKN:855686



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
