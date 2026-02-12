    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold
    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare

    Edelmetalle unter Druck - Anleger decken mit Verkäufen Verluste am Aktienmarkt

    Für Sie zusammengefasst
    • Edelmetallpreise stark gefallen, Gold unter 4.900 USD.
    • Anleger verkaufen, um Aktienverluste zu decken.
    • Goldpreis fiel von Rekordhoch auf 4.931 USD.
    Edelmetalle unter Druck - Anleger decken mit Verkäufen Verluste am Aktienmarkt
    Foto: Jingming Pan - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Preise für Edelmetalle sind am Donnerstag im Verlauf deutlich unter Druck geraten. Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) war am Nachmittag in einer raschen Bewegung bis unter 4.900 Dollar gefallen. Zuvor hatte er deutlich über 5.000 Dollar notiert. Zuletzt kostete die Feinunze 4.931 US-Dollar. Der Silber-Preis vollzog eine ähnliche Bewegung und notierte zuletzt noch bei 76,24 Dollar.

    Marktteilnehmern zufolge verkauften Anleger Edelmetalle, um Verluste am Aktienmarkt zu decken. Dort war es ohne erkennbaren Grund zu einem plötzlichen Anziehen der Risikoaversion gekommen, die die Kurse schlagartig fallen ließ. Zudem hätten Anleger wohl Gewinne mitgenommen, auch um das Geld in als sicher empfundene Anleihen zu stecken. Der Goldpreis hatte Ende Januar bei knapp 5.600 Dollar ein Rekordhoch erreicht. Eine scharfe Korrektur hatte ihn anschließend bis etwas über 4.400 Dollar gedrückt. Silber hatte eine noch steilere Rally vollzogen, anschließend aber auch umso schärfer korrigiert./he/ajx





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Edelmetalle unter Druck - Anleger decken mit Verkäufen Verluste am Aktienmarkt Die Preise für Edelmetalle sind am Donnerstag im Verlauf deutlich unter Druck geraten. Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) war am Nachmittag in einer raschen Bewegung bis unter 4.900 Dollar gefallen. Zuvor hatte er deutlich über …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     