    Selenskyj fordert schnellere Lieferung von Flugabwehrraketen

    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj fordert schnellere Lieferung von Abwehrsystemen.
    • Russischer Luftangriff verursacht schwere Schäden in Kiew.
    • Skepsis über kommende Friedensgespräche mit Russland.
    Selenskyj fordert schnellere Lieferung von Flugabwehrraketen
    KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert angesichts schwerer russischer Luftangriffe von den europäischen Partnern eine schnellere Versorgung mit Flugabwehrraketen. "Das ist derzeit nicht nur für die Ukraine, sondern für ganz Europa eine zentrale Aufgabe", sagte Selenskyj in einer Videobotschaft aus Kiew. "Die Russen dürfen sich nicht daran gewöhnen, dass ihre Raketen und Shahed(-Drohnen) ihnen irgendwie helfen."

    Ein kombinierter russischer Luftangriff mit 25 Raketen und mehr als 200 Drohnen hatte in der Nacht auf Donnerstag erneut schwere Schäden an der Energieversorgung von Kiew, Odessa und Dnipro verursacht. Selenskyj selbst berichtete, dass Flugabwehrsysteme Patriot im Januar nicht eingesetzt werden konnten, weil es an Munition fehlte. Die europäischen Nato-Staaten kaufen die Raketen im Rahmen des PURL-Waffenprogramms in den USA.

    Skepsis vor nächster Gesprächsrunde

    Skeptisch äußerte sich der Präsident zu den für kommende Woche geplanten Gesprächen in den USA über ein Ende des seit fast vier Jahren dauernden Krieges. Aus Russland gebe es keine eindeutige Antwort zu den vorgeschlagenen Themen, sagte er. Die Ukraine, Russland und die USA als Vermittler hatten zuletzt in den Vereinigten Arabischen Emiraten verhandelt./fko/DP/he





    dpa-AFX
