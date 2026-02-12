ANALYSE-FLASH
RBC belässt L'Oreal auf 'Outperform' - Ziel 410 Euro
- RBC belässt L'Oreal auf "Outperform" mit 410 Euro.
- Umsatzwachstum im Q4 enttäuschte, Erwartungen nicht erfüllt.
- Ausblick auf Kosmetikmarkt wird nun entscheidend sein.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Verfehlte Erwartungen an das Umsatzwachstum im vierten Quartal seien nicht hilfreich, wenn man die vorsichtigen Aussagen der Konkurrenz und die hohen Erwartungen vor den Zahlen berücksichtige, schrieb Wassachon Udomsilpa am Donnerstag nach der Zahlenvorlage. Wichtig werde nun der Ausblick der Franzosen auf den weltweiten Kosmetikmarkt./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 12:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 12:31 / EST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur L'Oreal Aktie
Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,68 % und einem Kurs von 366 auf Tradegate (12. Februar 2026, 20:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der L'Oreal Aktie um -8,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,31 %.
Die Marktkapitalisierung von L'Oreal bezifferte sich zuletzt auf 196,43 Mrd..
L'Oreal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 408,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 360,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 435,00EUR was eine Bandbreite von -1,64 %/+18,85 % bedeutet.
