RBC belässt L'Oreal auf 'Outperform' - Ziel 410 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur L'Oreal Aktie

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,68 % und einem Kurs von 366 auf Tradegate (12. Februar 2026, 20:22 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der L'Oreal Aktie um -8,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,31 %.

Die Marktkapitalisierung von L'Oreal bezifferte sich zuletzt auf 196,43 Mrd..

L'Oreal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7800 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 408,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 360,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 435,00EUR was eine Bandbreite von -1,64 %/+18,85 % bedeutet.