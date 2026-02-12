    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Wall Street: Bergab! KI-Panik trifft Enthebelung!

    Denn kurz nach Kassa-Eröffnung an der Wall Street fielen plötzlich die US-Indizes deutlich, Silber verlor in 30 Minuten fast 10%. Das zeigt, dass hier Enthebelungen stattfinden

    An der Wall Street geht es heute deutlich bergab - KI-Panik trifft Enthebelung, was sich etwa bei Silber zeigt! Denn kurz nach Kassa-Eröffnung an der Wall Street fielen plötzlich die US-Indizes deutlich, Silber verlor in 30 Minuten fast 10%. Das zeigt, dass hier Enthebelungen stattfinden, die dann verschiedene Asset-Klassen gleichzeitig erfassen. Treiber ist wieder einmal die KI-Panik: fast jeden Tag erwischt es einen neuen Sektor - am Anfang war es Software, heute etwa ist es die Logistik-Branche. Kann es sein, dass KI gerade für die großen, unbesiegbar scheinenden US-Tech-Aktien zur doppelten Gefahr wird? Erstens, weil sie all-in gehen mit den Investitionen. Und zweitens, weil aus dem Nichts kommende Firmen ihr Geschäftsmodell gefährden könnten..

    Hinweise aus Video:

    1. Abstimmung Youtube-Videos:
    https://www.youtube.com/post/UgkxCUlpKTTJSmaQis8NnzmPAl-I2Agu-rLe

    2. Dow Jones stark: Warum „Old Economy“-Aktien jetzt boomen

     

    Das Video "Wall Street: Bergab! KI-Panik trifft Enthebelung!" sehen Sie hier..




