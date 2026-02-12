Scout24 - Aktie rauscht in die Tiefe - 12.02.2026

Die Scout24 Aktie ist bisher um -5,79 % auf 68,30€ gefallen. Das sind -4,20 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Scout24 Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,91 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,79 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Scout24 ist ein führender Anbieter von Online-Marktplätzen für Immobilien und Fahrzeuge in Europa, bekannt für seine Plattformen ImmobilienScout24 und AutoScout24. Als Marktführer in Deutschland konkurriert es mit eBay Kleinanzeigen und Immowelt. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die benutzerfreundliche und umfassende digitale Lösung für Käufer und Verkäufer.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Scout24 Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -26,93 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Scout24 Aktie damit um -10,98 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,84 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Scout24 um -21,74 % verloren.

Scout24 Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,98 % 1 Monat -21,84 % 3 Monate -26,93 % 1 Jahr -28,02 %

Informationen zur Scout24 Aktie

Es gibt 75 Mio. Scout24 Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,07 Mrd. € wert.

Die Börsen geraten unter Druck: Während Standardwerte noch vergleichsweise stabil bleiben, rutschen Nebenwerte dies- und jenseits des Atlantiks teils deutlich ins Minus.

Am Donnerstag hat der Dax kaum verändert geschlossen, nachdem er fast den ganzen Tag im Plus verbracht hat. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.853 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,01 …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von eBay und Co.

eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,78 %.

Scout24 Aktie jetzt kaufen?

Ob die Scout24 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Scout24 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.