    DHL Group Aktie crasht -4,35 % - 12.02.2026

    Am 12.02.2026 ist die DHL Group Aktie, bisher, um -4,35 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der DHL Group Aktie.

    Foto: Jens Schlüter - Deutsche Post DHL

    DHL Group ist ein globaler Logistikriese, der durch seine breite Produktpalette und starke Marktstellung überzeugt. Mit einem Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit differenziert sich DHL von Wettbewerbern wie FedEx und UPS.

    DHL Group aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 12.02.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die DHL Group Aktie. Sie fällt um -4,35 % auf 49,07. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,79 %, geht es heute bei der DHL Group Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die DHL Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +16,08 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,54 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,09 %. Im Jahr 2026 gab es für DHL Group bisher ein Plus von +10,88 %.

    DHL Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,54 %
    1 Monat +8,09 %
    3 Monate +16,08 %
    1 Jahr +45,62 %

    Informationen zur DHL Group Aktie

    Es gibt 1 Mrd. DHL Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 58,81 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Fedex, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,15 %. Kuehne + Nagel International notiert im Minus, mit -12,15 %.

    DHL Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die DHL Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DHL Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    DHL Group

    -4,35 %
    -1,54 %
    +8,09 %
    +16,08 %
    +45,62 %
    +26,81 %
    +21,13 %
    +156,17 %
    +129,30 %
    ISIN:DE0005552004WKN:555200



    Autor
    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
