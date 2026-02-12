DHL Group Aktie crasht -4,35 % - 12.02.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die DHL Group Aktie. Sie fällt um -4,35 % auf 49,07€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,79 %, geht es heute bei der DHL Group Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

DHL Group ist ein globaler Logistikriese, der durch seine breite Produktpalette und starke Marktstellung überzeugt. Mit einem Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit differenziert sich DHL von Wettbewerbern wie FedEx und UPS.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die DHL Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +16,08 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,54 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,09 %. Im Jahr 2026 gab es für DHL Group bisher ein Plus von +10,88 %.

DHL Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,54 % 1 Monat +8,09 % 3 Monate +16,08 % 1 Jahr +45,62 %

Informationen zur DHL Group Aktie

Es gibt 1 Mrd. DHL Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 58,81 Mrd. € wert.

Die Börsen geraten unter Druck: Während Standardwerte noch vergleichsweise stabil bleiben, rutschen Nebenwerte dies- und jenseits des Atlantiks teils deutlich ins Minus.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Fedex, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,15 %. Kuehne + Nagel International notiert im Minus, mit -12,15 %.

DHL Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die DHL Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DHL Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.