AUTO1 Group Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -9,65 % - 12.02.2026

Mit einer Performance von -9,65 % musste die AUTO1 Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der AUTO1 Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -8,18 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -9,65 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten AUTO1 Group Aktionäre einen Verlust von -24,72 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AUTO1 Group Aktie damit um -25,78 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -36,54 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von AUTO1 Group einen Rückgang von -30,53 %.

AUTO1 Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -25,78 % 1 Monat -36,54 % 3 Monate -24,72 % 1 Jahr +17,50 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AUTO1 Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark gesunkene AUTO1 Group Aktie, die von 31 EUR auf unter 22 EUR gefallen ist. Anleger äußern Bedenken über die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells, insbesondere in Bezug auf die Bruttomarge und die hohen Fixkosten. Während einige optimistisch auf positive Unternehmenszahlen blicken und eine Erholung des Kurses erwarten, gibt es auch Skepsis über die Marktreaktionen und die langfristige Profitabilität.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AUTO1 Group eingestellt.

Informationen zur AUTO1 Group Aktie

Es gibt 221 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,30 Mrd. € wert.

Die Börsen geraten unter Druck: Während Standardwerte noch vergleichsweise stabil bleiben, rutschen Nebenwerte dies- und jenseits des Atlantiks teils deutlich ins Minus.

AUTO1 Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die AUTO1 Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUTO1 Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.