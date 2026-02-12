Bilfinger Aktie mit heftigem Kursrutsch - -6,62 % - 12.02.2026

Die Bilfinger Aktie notiert aktuell bei 117,10€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -6,62 % nachgegeben, was einem Verlust von -8,30 € entspricht. Der Kursrückgang der Bilfinger Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,56 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,62 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Bilfinger ist ein führender Industriedienstleister, spezialisiert auf die Optimierung von Anlagen in der Prozessindustrie. Hauptdienstleistungen umfassen Engineering, Wartung und Betrieb. Stark in Europa, mit Präsenz in Nordamerika und Nahost. Konkurrenten: Fluor, Jacobs, TechnipFMC. USP: Expertise in Prozessindustrie, maßgeschneiderte Effizienzlösungen.

Obwohl die Bilfinger Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +39,39 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,22 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,26 %. Im Jahr 2026 gab es für Bilfinger bisher ein Plus von +16,26 %.

Bilfinger Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,22 % 1 Monat +9,26 % 3 Monate +39,39 % 1 Jahr +148,71 %

Informationen zur Bilfinger Aktie

Es gibt 38 Mio. Bilfinger Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,42 Mrd. € wert.

Am 11. Februar 2026 veröffentlichte die Bilfinger SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die über die EQS Group verbreitet wurde. Diese Mitteilung informiert über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen, die durch Morgan Stanley, eine …

So schlagen sich die Wettbewerber von Bilfinger

ENI, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,81 %.

Bilfinger Aktie jetzt kaufen?

Ob die Bilfinger Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bilfinger Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.