Palantir Aktienkurs sinkt weiter - 12.02.2026

Mit einer Performance von -4,22 % musste die Palantir Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Palantir Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,56 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,22 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Palantir Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -35,38 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Palantir Aktie damit um -9,58 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,01 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -31,39 % verloren.

Palantir Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,58 % 1 Monat -29,01 % 3 Monate -35,38 % 1 Jahr +4,62 %

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von Palantir: Sell‑vs‑hold-Debatte, bullishe Fundamentaldaten (Airbus-Auftrag, institutionelle Käufe), intensive KGV-Diskussionen (hohes 2025‑KGV, Beispielrechnung ≈58, Nvidia‑Vergleiche), kurzfristig negative Community‑Stimmung, langfristiges Vertrauen in Foundry/AI bei hoher Volatilität.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Palantir eingestellt.

Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 247,85 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,28 %. Snowflake Registered (A) notiert im Minus, mit -3,84 %.

Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.