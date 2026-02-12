    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlmonty Industries AktievorwärtsNachrichten zu Almonty Industries

    Almonty Industries Aktie weiter abwärts - -10,68 % - 12.02.2026

    Am 12.02.2026 ist die Almonty Industries Aktie, bisher, um -10,68 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Almonty Industries Aktie.

    Almonty Industries aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.02.2026

    Die Almonty Industries Aktie ist bisher um -10,68 % auf 10,700 gefallen. Das sind -1,280  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,34 %, geht es heute bei der Almonty Industries Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Obwohl die Almonty Industries Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +102,70 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Almonty Industries Aktie damit um -8,45 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +60,70 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Almonty Industries eine positive Entwicklung von +52,93 % erlebt.

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,45 %
    1 Monat +60,70 %
    3 Monate +102,70 %
    1 Jahr +273,58 %

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Almonty Industries Aktie, die von Unsicherheiten auf dem Markt beeinflusst wird. Anleger zeigen sich besorgt über die fehlende Erholung und diskutieren mögliche Korrekturen. Einige sehen die aktuelle Phase als normale Korrektur innerhalb eines Aufwärtstrends, während andere optimistisch bleiben und auf langfristige Gewinne setzen. Die allgemeine Marktstimmung ist angespannt, was sich negativ auf die Kursentwicklung auswirken könnte.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Almonty Industries eingestellt.

    Informationen zur Almonty Industries Aktie

    Es gibt 263 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,76 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Sandvik, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,57 %.

    Ob die Almonty Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Almonty Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


