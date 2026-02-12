Ein Live-Eintauchen in Klang, Raum und elektrische Bewegung

Lucid bringt ein einzigartiges cineastisches Musikerlebnis direkt in die deutsche Filmhauptstadt Berlin

The Seven Suite ist eine intime künstlerische Live-Performance im kultigen Berliner Tempodrom mit Lucid Gravity 1 im Mittelpunkt.

im Mittelpunkt. Sieben Lucid Gravity-Fahrzeuge wurden in eine vom Film inspirierte Live-Orchesterkomposition der französisch-amerikanischen Komponistin Uèle Lamore integriert

BERLIN, 12. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), Hersteller der fortschrittlichsten Elektrofahrzeuge der Welt, geht über das traditionelle Erzählen von Autogeschichten hinaus und wird zum Kulturschaffenden. Kurz bevor die Kinowelt nach Berlin strömt, bringt Lucid ein einzigartiges Kinoerlebnis direkt in die Hauptstadt des deutschen Films.

Gestern veranstaltete die kalifornische EV-Firma im Berliner Tempodrom eine intime, filmische Live-Performance, die elektrische Performance mit einem elektrisierenden Musikerlebnis verband. Unter dem Titel The Seven Suite brachte die Veranstaltung eine Orchesteraufführung, eine Rauminstallation, sieben Lucid Gravity-Fahrzeuge, 14 kulturelle Stimmen, die das heutige Kino prägen, und mehr als 300 hochkarätige Gäste aus den Bereichen Medien, Kultur, Kunst und Wirtschaft zusammen.

Das als ortsspezifisches Werk konzipierte The Seven Suite kombiniert Musik, Architektur und die menschliche Erfahrung, um zu untersuchen, wie elektrische Performance auch emotional wahrgenommen werden kann. Der Abend markierte den ersten Schritt von Lucid zu einem zeitgenössischen europäischen Dialog über Klang, Raum und Bewegung.

Der räumliche Aufbau von The Seven Suite: Wo Ton, Raum und Bewegung zusammenkommen

Im Zentrum des Erlebnisses im Tempodrom waren sieben Lucid Gravity-Wagen im Kreis angeordnet. Innerhalb des Kreises: ein Live-Ensemble, das eine vom Film inspirierte Komposition in sieben Sätzen aufführte. In den speziell entworfenen und einzigartigen Kofferräumen der Fahrzeuge saßen 14 Gäste, die sich aus dem Who-is-Who des europäischen Kinos zusammensetzten und den menschlichen Perimeter der Aufführung bildeten.

Die preisgekrönte Komponistin und Dirigentin Uèle Lamore führte das Publikum durch ein räumliches Klangerlebnis, das von Licht, Rhythmus und Raum geprägt war. Sie verwandelte Lucid Gravity in eine emotionale Architektur und The Seven Suite in einen cineastischen Moment. Lamore ist eine französisch-amerikanische Komponistin, die seit Jahren Filme in Cannes vertont und das europäische Arthouse-Kino prägt. Ihre Arbeit spiegelt die eigene Identität von Lucid wider: emotional exakt, technisch streng, auf Emotionen ausgelegt.