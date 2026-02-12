    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAkamai Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Akamai Technologies

    Besonders beachtet!

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Akamai Technologies Aktie bestätigt den positiven Trend - 12.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Akamai Technologies Aktie bisher um +11,07 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Akamai Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - Akamai Technologies Aktie bestätigt den positiven Trend - 12.02.2026
    Foto: Rawf8 - stock.adobe.com

    Akamai Technologies ist ein führender Anbieter von CDN- und Cloud-Sicherheitslösungen, bekannt für seine globale Netzwerkinfrastruktur und Zuverlässigkeit. Hauptkonkurrenten sind Cloudflare und AWS. Akamais Alleinstellungsmerkmale sind seine umfassenden Sicherheitslösungen und die Optimierung der Web-Performance.

    Akamai Technologies Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 12.02.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +11,07 % konnte die Akamai Technologies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,74 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Akamai Technologies Aktie. Nach einem Plus von +0,74 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 88,78, mit einem Plus von +11,07 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.318,87€
    Basispreis
    4,73
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.396,25€
    Basispreis
    4,51
    Ask
    × 14,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Akamai Technologies einen Gewinn von +14,58 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Akamai Technologies Aktie damit um +15,33 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,41 %. Im Jahr 2026 gab es für Akamai Technologies bisher ein Plus von +19,83 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,05 % geändert.

    Akamai Technologies Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +15,33 %
    1 Monat +17,41 %
    3 Monate +14,58 %
    1 Jahr -17,84 %

    Informationen zur Akamai Technologies Aktie

    Es gibt 144 Mio. Akamai Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,67 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 12.02. - US Tech 100 schwach -1,46 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Börsenstart USA - 12.02. - Dow Jones stark +0,37 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Akamai Technologies

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,60 %. Alphabet notiert im Minus, mit -0,11 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,25 %. Cloudflare Registered (A) verliert -2,22 %

    Akamai Technologies Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Akamai Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Akamai Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Akamai Technologies

    +10,19 %
    +15,26 %
    +16,37 %
    +13,70 %
    -15,20 %
    +3,82 %
    -2,11 %
    +88,00 %
    -49,68 %
    ISIN:US00971T1016WKN:928906



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Akamai Technologies Aktie bestätigt den positiven Trend - 12.02.2026 Am heutigen Handelstag konnte die Akamai Technologies Aktie bisher um +11,07 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Akamai Technologies Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     