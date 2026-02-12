Akamai Technologies Aktie bestätigt den positiven Trend - 12.02.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +11,07 % konnte die Akamai Technologies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,74 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Akamai Technologies Aktie. Nach einem Plus von +0,74 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 88,78€, mit einem Plus von +11,07 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Akamai Technologies ist ein führender Anbieter von CDN- und Cloud-Sicherheitslösungen, bekannt für seine globale Netzwerkinfrastruktur und Zuverlässigkeit. Hauptkonkurrenten sind Cloudflare und AWS. Akamais Alleinstellungsmerkmale sind seine umfassenden Sicherheitslösungen und die Optimierung der Web-Performance.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Akamai Technologies einen Gewinn von +14,58 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Akamai Technologies Aktie damit um +15,33 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,41 %. Im Jahr 2026 gab es für Akamai Technologies bisher ein Plus von +19,83 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,05 % geändert.

Akamai Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +15,33 % 1 Monat +17,41 % 3 Monate +14,58 % 1 Jahr -17,84 %

Informationen zur Akamai Technologies Aktie

Es gibt 144 Mio. Akamai Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,67 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Akamai Technologies

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,60 %. Alphabet notiert im Minus, mit -0,11 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,25 %. Cloudflare Registered (A) verliert -2,22 %

Akamai Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Akamai Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Akamai Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.