    Merz will in München für starkes Europa werben

    Foto: Siarhei - 356130783

    BILZEN-HOESELT (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will auf der Münchner Sicherheitskonferenz am Freitag für ein militärisch und wirtschaftlich starkes Europa werben. "Europa muss stark sein, Europa muss wettbewerbsfähig sein, es muss ein dynamischer Raum werden und es muss ein Raum werden, der sich auch selbst verteidigen kann", sagte er nach dem EU-Gipfel in Belgien zu seiner geplanten Eröffnungsrede des dreitägigen Spitzentreffens am Freitag.

    Auf die Frage einer Journalistin, ob sein geplantes Treffen mit Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom in München US-Präsident Donald Trump verärgern könnte, sagte Merz nur: "Die Gesprächspartner, die suche ich mir aus nach Interesse und nach dem, wen ich gerne treffen möchte und danach wird es entschieden".

    Für Merz ist es die erste Sicherheitskonferenz als Kanzler. Es werden mehr als 60 Staats- und Regierungschefs erwartet und damit mehr als je zuvor. Merz will sich am Rande der Konferenz sowohl mit US-Außenminister Marco Rubio als auch mit Newsom treffen sowie mit Kongressabgeordneten der regierenden Republikaner und der oppositionellen Demokraten. Newsom wird als möglicher Präsidentschaftskandidat der Demokraten bei der Wahl 2028 gehandelt./mfi/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
