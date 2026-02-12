    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    H.I.G. Realty erhöht sein Prime Living-Portfolio im Zentrum Londons auf über 1 Milliarde Pfund

    LONDON, 12. Februar 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital („H.I.G."), eine führende globale alternative Investmentgesellschaft mit 74 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Kapital, gibt erfreut bekannt, dass ein verbundenes Unternehmen ein drittes Objekt für seine Central London Living Platform („die Plattform") erworben hat. Die Plattform wird über ein Joint Venture mit HUB umgesetzt, einem führenden Wohnungsentwickler im Vereinigten Königreich mit einem Bruttoentwicklungswert („GDV2") von über 1 Milliarde Pfund.

    Dieser jüngste Erwerb stärkt die London Living Platform von H.I.G. deutlich, ein sorgfältig zusammengestelltes Portfolio von Objekten, die ausschließlich in Zentrallondon gelegen sind. Jeder Standort wurde gezielt ausgewählt und strategisch positioniert, um von einer hervorragenden Verkehrsanbindung, der Nähe zu wichtigen zentralen Geschäftsvierteln sowie direktem Zugang zu zentralen Arbeits- und Bildungszentren zu profitieren. Insgesamt repräsentiert die Plattform ein erstklassiges Wohnungsportfolio mit einem Bruttowert von über 1 Milliarde Pfund und etwa 1700 Einheiten in drei Projekten.

    Das neu erworbene Objekt befindet sich in der City of London und profitiert von unmittelbarem Zugang zu wichtigen Verkehrsknotenpunkten sowie Arbeitszentren. Der Standort umfasst das bestehende Bürogebäude St Clare House sowie das benachbarte viktorianische Lagerhaus Writers House. Nach der Umgestaltung wird das Projekt eine professionell verwaltete, nachhaltige, auf Wohnen ausgerichtete Anlage mit erstklassigen Ausstattungsmerkmalen, überzeugenden ESG-Kennzahlen sowie attraktiven Gemeinschaftsflächen bieten und damit Qualität und Umfang der Plattform weiter stärken.

    Zusätzlich zu diesem Erwerb umfasst die Living Platform von H.I.G. das Finsgate House in der Old Street und ein 1,2 Hektar großes Grundstück in Elephant and Castle. Alle Standorte sind strategisch günstig gelegen, verfügen über optimale Anbindungen und sind so konzipiert, dass sie qualitativ hochwertigen, modernen Wohnraum bieten, der die lokalen Gemeinden und die wachsende Zahl von Arbeitskräften und Studenten in London unterstützt. Für beide Vorhaben wurden bereits Planungsanträge eingereicht.

