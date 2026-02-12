JEFFERIES stuft AB Inbev auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AB Inbev von 64 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einer Phase extremer Volatilität werde das Bild für den Brauereikonzern wieder klarer, schrieb Edward Mundy am Donnerstag mit Blick auf Cashflow, Ausschüttungen und den Rückenwind von der Währungsseite./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,70 % und einem Kurs von 67,26EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 21:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Edward Mundy

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 64

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

