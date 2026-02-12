Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 12.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.02.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Cisco Systems
Tagesperformance: -6,42 %
Platz 1
Performance 1M: +6,03 %
IBM
Tagesperformance: -5,11 %
Platz 2
Performance 1M: -16,49 %
Apple
Tagesperformance: -5,01 %
Platz 3
Performance 1M: +4,53 %
Walt Disney
Tagesperformance: -4,87 %
Platz 4
Performance 1M: -14,38 %
Walmart
Tagesperformance: +4,18 %
Platz 5
Performance 1M: +15,11 %
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: -3,59 %
Platz 6
Performance 1M: -1,25 %
Amazon
Tagesperformance: -2,80 %
Platz 7
Performance 1M: -20,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Das Anleger-Sentiment zu Amazon im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz einer negativen Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen und Sorgen über hohe Investitionen in die Infrastruktur, bestätigen Analysten wie JPMorgan das "Overweight"-Rating. Technisch kämpft die Aktie um die 200 USD-Marke, während starke Wachstumszahlen von AWS und dem Werbegeschäft positive Impulse geben. Anleger sehen die Kursschwäche teils als Kaufchance.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Amazon eingestellt.
JPMorgan Chase
Tagesperformance: -2,74 %
Platz 8
Performance 1M: -6,93 %
American Express
Tagesperformance: -2,67 %
Platz 9
Performance 1M: -11,52 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: +2,40 %
Platz 10
Performance 1M: -20,33 %
McDonald's
Tagesperformance: +2,35 %
Platz 11
Performance 1M: +6,14 %
Verizon Communications
Tagesperformance: +2,21 %
Platz 12
Performance 1M: +23,62 %
Johnson & Johnson
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 13
Performance 1M: +17,91 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Johnson & Johnson
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Johnson & Johnson im wallstreetONLINE-Forum zeigt eine gemischte Sichtweise. Nach einem Kursanstieg konsolidiert die Aktie, was Stabilität signalisieren könnte. Anleger sind unsicher über einen Neueinstieg, wobei einige die positiven Kennzahlen und das Geschäftsmodell betonen. Die allgemeine Skepsis in der Marktumgebung bleibt jedoch spürbar.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Johnson & Johnson eingestellt.
Boeing
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 14
Performance 1M: -0,84 %
Sherwin-Williams
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 15
Performance 1M: +3,83 %
Procter & Gamble
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 16
Performance 1M: +12,87 %
