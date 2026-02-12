Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 12.02.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.02.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -18,14 %
Platz 1
Performance 1M: -35,54 %
Exelon
Tagesperformance: +8,21 %
Platz 2
Performance 1M: +9,63 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -7,63 %
Platz 3
Performance 1M: -25,65 %
Shopify
Tagesperformance: -7,45 %
Platz 4
Performance 1M: -36,59 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: -7,09 %
Platz 5
Performance 1M: -24,53 %
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: -6,81 %
Platz 6
Performance 1M: -19,33 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Take-Two Interactive Software
Das Anleger-Sentiment zu Take-Two Interactive Software im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem leichten Anstieg in den letzten 14 Tagen gibt es Erwartungen einer Stabilisierung über 160, während einige Anleger einen Rückgang auf 140 für möglich halten. Strategische Käufe werden in Erwartung des Q4 geplant, und es gibt optimistische Prognosen für eine Kursverdopplung bis 2026.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Take-Two Interactive Software eingestellt.
Cisco Systems
Tagesperformance: -6,51 %
Platz 7
Performance 1M: +6,03 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +6,40 %
Platz 8
Performance 1M: +32,71 %
Copart
Tagesperformance: -6,14 %
Platz 9
Performance 1M: -10,22 %
Palantir
Tagesperformance: -5,24 %
Platz 10
Performance 1M: -24,21 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Palantir im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während ein negativer Trend in der Kursentwicklung (X%) Bedenken aufwirft, wird ein großer Auftrag mit Airbus als positiv hervorgehoben. Die hohe Bewertung (exorbitantes KGV) sorgt für Skepsis, jedoch sehen einige Anleger langfristiges Potenzial durch KI-Nutzung und das Foundry Tool. Insgesamt herrscht Unsicherheit über die zukünftige Kursentwicklung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Palantir eingestellt.
CoStar Group
Tagesperformance: -5,19 %
Platz 11
Performance 1M: -26,32 %
Apple
Tagesperformance: -5,06 %
Platz 12
Performance 1M: +4,53 %
Marvell Technology
Tagesperformance: -4,94 %
Platz 13
Performance 1M: -2,51 %
Netflix
Tagesperformance: -4,45 %
Platz 14
Performance 1M: -17,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Netflix
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Netflix im wallstreetONLINE-Forum ist geprägt von Skepsis bezüglich der Übernahme von Warner, die als riskant angesehen wird. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 5% nachgegeben. Technische Analysen zeigen Widerstände bei 84-85 USD und eine Unterstützung bei 80 USD, was auf einen klaren Abwärtstrend hinweist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Netflix eingestellt.
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Tagesperformance: -4,31 %
Platz 15
Performance 1M: -14,27 %
Dexcom
Tagesperformance: -4,20 %
Platz 16
Performance 1M: -5,05 %
Walmart
Tagesperformance: +4,18 %
Platz 17
Performance 1M: +15,11 %
American Electric Power
Tagesperformance: +4,13 %
Platz 18
Performance 1M: +7,44 %
Western Digital
Tagesperformance: +3,90 %
Platz 19
Performance 1M: +54,14 %
IDEXX Laboratories
Tagesperformance: -3,88 %
Platz 20
Performance 1M: -14,37 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: -3,79 %
Platz 21
Performance 1M: +10,06 %
Intel
Tagesperformance: -3,78 %
Platz 22
Performance 1M: +5,96 %
Roper Technologies
Tagesperformance: -3,77 %
Platz 23
Performance 1M: -28,46 %
Fortinet
Tagesperformance: -3,75 %
Platz 24
Performance 1M: +10,01 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -3,69 %
Platz 25
Performance 1M: +11,32 %
T-Mobile US
Tagesperformance: +3,54 %
Platz 26
Performance 1M: +8,30 %
Costco Wholesale
Tagesperformance: +2,90 %
Platz 27
Performance 1M: +7,57 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: +2,48 %
Platz 28
Performance 1M: -24,31 %
O'Reilly Automotive
Tagesperformance: +2,28 %
Platz 29
Performance 1M: -2,14 %
Coca-Cola Europacific Partners
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 30
Performance 1M: +10,43 %
