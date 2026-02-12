Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 12.02.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.02.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -18,26 %
Tagesperformance: -18,26 %
Platz 1
Performance 1M: -35,54 %
Performance 1M: -35,54 %
C.H.Robinson Worldwide
Tagesperformance: -15,71 %
Tagesperformance: -15,71 %
Platz 2
Performance 1M: -14,04 %
Performance 1M: -14,04 %
Baxter International
Tagesperformance: -15,55 %
Tagesperformance: -15,55 %
Platz 3
Performance 1M: -13,41 %
Performance 1M: -13,41 %
Expeditors International of Washington
Tagesperformance: -12,78 %
Tagesperformance: -12,78 %
Platz 4
Performance 1M: -19,32 %
Performance 1M: -19,32 %
Akamai Technologies
Tagesperformance: +11,04 %
Tagesperformance: +11,04 %
Platz 5
Performance 1M: +17,41 %
Performance 1M: +17,41 %
Zebra Technologies (A)
Tagesperformance: +9,35 %
Tagesperformance: +9,35 %
Platz 6
Performance 1M: +14,28 %
Performance 1M: +14,28 %
EPAM Systems
Tagesperformance: -9,13 %
Tagesperformance: -9,13 %
Platz 7
Performance 1M: -25,73 %
Performance 1M: -25,73 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: -9,13 %
Tagesperformance: -9,13 %
Platz 8
Performance 1M: -32,70 %
Performance 1M: -32,70 %
Paycom Software
Tagesperformance: +8,93 %
Tagesperformance: +8,93 %
Platz 9
Performance 1M: -36,20 %
Performance 1M: -36,20 %
CBRE Group Registered (A)
Tagesperformance: -8,76 %
Tagesperformance: -8,76 %
Platz 10
Performance 1M: -25,26 %
Performance 1M: -25,26 %
Jacobs Solutions
Tagesperformance: -8,75 %
Tagesperformance: -8,75 %
Platz 11
Performance 1M: -11,25 %
Performance 1M: -11,25 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: -8,62 %
Tagesperformance: -8,62 %
Platz 12
Performance 1M: -8,01 %
Performance 1M: -8,01 %
Block (A)
Tagesperformance: -8,27 %
Tagesperformance: -8,27 %
Platz 13
Performance 1M: -31,80 %
Performance 1M: -31,80 %
International Flavors & Fragrances
Tagesperformance: +8,02 %
Tagesperformance: +8,02 %
Platz 14
Performance 1M: +18,92 %
Performance 1M: +18,92 %
Exelon
Tagesperformance: +7,94 %
Tagesperformance: +7,94 %
Platz 15
Performance 1M: +9,63 %
Performance 1M: +9,63 %
Coinbase
Tagesperformance: -7,89 %
Tagesperformance: -7,89 %
Platz 16
Performance 1M: -43,32 %
Performance 1M: -43,32 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Coinbase
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Coinbase im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie wird als stark mit einem soliden Geschäftsmodell und positiven Zukunftsaussichten wahrgenommen. Technische Analysen deuten auf bullische Trends hin, während das KGV auf eine mögliche Unterbewertung hinweist. Trotz der Volatilität der letzten 14 Tage bleibt das Interesse an COIN hoch.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Coinbase eingestellt.
Tyler Technologies
Tagesperformance: -7,78 %
Tagesperformance: -7,78 %
Platz 17
Performance 1M: -42,29 %
Performance 1M: -42,29 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -7,66 %
Tagesperformance: -7,66 %
Platz 18
Performance 1M: -25,66 %
Performance 1M: -25,66 %
Wynn Resorts
Tagesperformance: -7,55 %
Tagesperformance: -7,55 %
Platz 19
Performance 1M: -3,67 %
Performance 1M: -3,67 %
Fox Registered (A)
Tagesperformance: -7,32 %
Tagesperformance: -7,32 %
Platz 20
Performance 1M: -25,22 %
Performance 1M: -25,22 %
Fox Registered (B)
Tagesperformance: -7,28 %
Tagesperformance: -7,28 %
Platz 21
Performance 1M: -24,72 %
Performance 1M: -24,72 %
F5
Tagesperformance: -6,96 %
Tagesperformance: -6,96 %
Platz 22
Performance 1M: +2,94 %
Performance 1M: +2,94 %
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: -6,93 %
Tagesperformance: -6,93 %
Platz 23
Performance 1M: -19,33 %
Performance 1M: -19,33 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Take-Two Interactive Software
Das Anleger-Sentiment zu Take-Two Interactive Software im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem leichten Anstieg in den letzten 14 Tagen gibt es Erwartungen einer Stabilisierung über 160, während einige Anleger einen Rückgang auf 140 für möglich halten. Strategische Käufe werden in Erwartung des Q4 geplant, und es gibt optimistische Prognosen für eine Kursverdopplung bis 2026.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Take-Two Interactive Software eingestellt.
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: -6,88 %
Tagesperformance: -6,88 %
Platz 24
Performance 1M: -24,53 %
Performance 1M: -24,53 %
Rockwell Automation
Tagesperformance: -6,56 %
Tagesperformance: -6,56 %
Platz 25
Performance 1M: -9,15 %
Performance 1M: -9,15 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +6,35 %
Tagesperformance: +6,35 %
Platz 26
Performance 1M: +32,71 %
Performance 1M: +32,71 %
Iron Mountain
Tagesperformance: +6,24 %
Tagesperformance: +6,24 %
Platz 27
Performance 1M: +21,66 %
Performance 1M: +21,66 %
Motorola Solutions
Tagesperformance: +5,65 %
Tagesperformance: +5,65 %
Platz 28
Performance 1M: +20,34 %
Performance 1M: +20,34 %
SBA Communications Registered (A)
Tagesperformance: +5,24 %
Tagesperformance: +5,24 %
Platz 29
Performance 1M: +3,16 %
Performance 1M: +3,16 %
American Tower
Tagesperformance: +4,78 %
Tagesperformance: +4,78 %
Platz 30
Performance 1M: +10,47 %
Performance 1M: +10,47 %
Howmet Aerospace
Tagesperformance: +4,76 %
Tagesperformance: +4,76 %
Platz 31
Performance 1M: +14,57 %
Performance 1M: +14,57 %
Digital Realty Trust
Tagesperformance: +4,69 %
Tagesperformance: +4,69 %
Platz 32
Performance 1M: +14,24 %
Performance 1M: +14,24 %
American Water Works
Tagesperformance: +4,41 %
Tagesperformance: +4,41 %
Platz 33
Performance 1M: -5,46 %
Performance 1M: -5,46 %
PG&E Corporation
Tagesperformance: +4,18 %
Tagesperformance: +4,18 %
Platz 34
Performance 1M: +10,66 %
Performance 1M: +10,66 %
American Electric Power
Tagesperformance: +4,13 %
Tagesperformance: +4,13 %
Platz 35
Performance 1M: +7,44 %
Performance 1M: +7,44 %
Rollins
Tagesperformance: +4,13 %
Tagesperformance: +4,13 %
Platz 36
Performance 1M: -12,20 %
Performance 1M: -12,20 %
Walmart
Tagesperformance: +4,06 %
Tagesperformance: +4,06 %
Platz 37
Performance 1M: +15,11 %
Performance 1M: +15,11 %
Huntington Ingalls Industries
Tagesperformance: +3,99 %
Tagesperformance: +3,99 %
Platz 38
Performance 1M: -0,24 %
Performance 1M: -0,24 %
AbbVie
Tagesperformance: +3,94 %
Tagesperformance: +3,94 %
Platz 39
Performance 1M: -1,58 %
Performance 1M: -1,58 %
Brown & Brown
Tagesperformance: +3,93 %
Tagesperformance: +3,93 %
Platz 40
Performance 1M: -18,99 %
Performance 1M: -18,99 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte