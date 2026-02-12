CGTN
Wie China die ländlichen Spezialindustrien stärkt, um die Wiederbelebung des ländlichen Raums voranzutreiben
CGTN veröffentlichte einen Artikel, in dem Chinas Bemühungen zur Stärkung ländlicher Spezialindustrien als Teil seiner umfassenderen Strategie zur Wiederbelebung des ländlichen Raums untersucht wurden. Der Artikel hebt hervor, wie lokalisierte, maßgeschneiderte Ansätze und technologische Fortschritte wie KI und die Integration des Internets der Dinge Innovationen vorantreiben, die Einkommen der Landwirte verbessern und die Landwirtschaft als modernen Pfeiler der zukünftigen Entwicklung Chinas positionieren.
BEIJING, 12. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Im Osten Chinas wird Gemüse in sensorgesteuerten Gewächshäusern angebaut. Im Nordwesten werden Fische in Teichen gezüchtet, die aus Wüstensand angelegt wurden. Weiter südlich werden Kaffeebohnen zu Premiummarken verarbeitet. In den nördlichen Graslandschaften hingegen bilden hochwertige Rinder die Grundlage für moderne Lieferketten. Diese ländlichen Industrien werden nun in eine umfassendere Initiative zur Modernisierung der chinesischen Landwirtschaft eingebunden.
Zu Beginn des ersten Jahres des 15. Fünfjahresplans (2026-2030) hat der chinesische Präsident Xi Jinping betont, dass die Arbeit im Zusammenhang mit der Landwirtschaft, den ländlichen Gebieten und den Bauern „von entscheidender Bedeutung" sei. China sollte sich bemühen, die Landwirtschaft zu einem wichtigen modernisierten Sektor auszubauen und einen modernen Lebensstandard in ländlichen Gebieten zu gewährleisten, damit die Landwirte ein wohlhabenderes Leben führen können, sagte Xi auf der jährlichen Zentralkonferenz zur ländlichen Arbeit im vergangenen Dezember.
Die politische Ausrichtung ist eindeutig. Die Empfehlungen des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas zur Formulierung des 15. Fünfjahresplans fordern eine koordinierte Entwicklung einer technologieorientierten, umweltfreundlichen, qualitätsorientierten und markenorientierten Landwirtschaft, um diese zu einem modernen Pfeiler der Wirtschaft zu machen. Diese Prioritäten wurden im zentralen Dokument Nr. 1 für 2026 weiter konkretisiert, in dem Maßnahmen zur Förderung der Modernisierung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums sowie zur Förderung einer umfassenden Wiederbelebung des ländlichen Raums dargelegt wurden.