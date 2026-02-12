CGTN veröffentlichte einen Artikel, in dem Chinas Bemühungen zur Stärkung ländlicher Spezialindustrien als Teil seiner umfassenderen Strategie zur Wiederbelebung des ländlichen Raums untersucht wurden. Der Artikel hebt hervor, wie lokalisierte, maßgeschneiderte Ansätze und technologische Fortschritte wie KI und die Integration des Internets der Dinge Innovationen vorantreiben, die Einkommen der Landwirte verbessern und die Landwirtschaft als modernen Pfeiler der zukünftigen Entwicklung Chinas positionieren.

BEIJING, 12. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Im Osten Chinas wird Gemüse in sensorgesteuerten Gewächshäusern angebaut. Im Nordwesten werden Fische in Teichen gezüchtet, die aus Wüstensand angelegt wurden. Weiter südlich werden Kaffeebohnen zu Premiummarken verarbeitet. In den nördlichen Graslandschaften hingegen bilden hochwertige Rinder die Grundlage für moderne Lieferketten. Diese ländlichen Industrien werden nun in eine umfassendere Initiative zur Modernisierung der chinesischen Landwirtschaft eingebunden.